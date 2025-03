Eliminação do Corinthians é boa notícia para o SBT, que solta vinheta com o clube

A eliminação do Corinthians na Libertadores pode elevar a concorrência de uma concorrente da Globo em 2025. Com a queda antes da fase de grupos do torneio, o Alvinegro jogará a Copa Sul-Americana, que é exibida no Brasil pelo SBT. No ano passado, a emissora Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, teve bons números com os jogos do clube.

Em 2024, ainda com Cléber Machado como narrador, o SBT exibiu os jogos do Corinthians na Sul-Americana. A emissora alcançou a liderança nos índices de audiência em vários jogos, desbancando a Globo, como contra o Red Bull Bragantino, pelas oitavas de final; Fortaleza, nas quartas, e Racing, na semifinal.

Nesta temporada, o SBT não conta mais com Cléber Machado, que deixou a emissora rumo à Record. Para o lugar do narrador, o canal contratou Tiago Leifert. Em 2025, a Sul-Americana terá, além do Corinthians, outros grandes clubes brasileiros, como Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio e Vitória.

O Barcelona-EQU se classificou para a fase de grupos da Libertadores pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. O Corinthians venceu por 2 a 0 nesta quarta com gols de Félix Torres e André Carrillo. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

