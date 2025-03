Desgaste físico preocupa Corinthians às vésperas da final do Paulistão

O Corinthians encara o Palmeiras no domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. O Timão busca se reerguer após a eliminação na Libertadores e quer conquistar um título após seis anos. A equipe chega no limite para a decisão.

O clube alvinegro fez 18 partidas nesta temporada. A estreia foi a vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no dia 16 de janeiro. O Corinthians disputou, em média, uma partida a cada 3,2 dias. O excesso de jogos causou um desgaste no elenco que preocupa a comissão técnica.

A equipe sofre com lesões e já teve desfalques em partidas importantes como o zagueiro Gustavo Henrique, os volantes Raniele e José Martínez, além do meia Rodrigo Garro. Outros jogadores também estiveram de fora, como Carrillo, por controle de carga. Atualmente, o Timão não pode contar com Igor Coronado, que se recupera de uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

— Jogadores são seres humanos. O desgaste é enorme. Estar em um time grande como o Corinthians tem a exigência ainda maior, a competitividade, os torneios que joga. A exigência é grande. É a primeira vez que se joga tantos jogos importantes em sequência. Não estou questionando, mas é impressionante a quantidade de jogos seguidos que se joga. Teremos momentos do desgaste do jogador que não vai se recuperar 100% — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após a vitória do Corinthians sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na quarta-feira (12).

Sobrecarga e lesões

Dr. Marco Antonio de Araújo, um dos sócios fundadores da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva (SONAFE), explica que a sequência de jogos com pouco tempo de descanso aumenta o risco de lesões musculares e nos tendões, algo que afetou os jogadores do Corinthians neste início de temporada.

— Além da sobrecarga causada pelo fato do Corinthians estar disputando mais de um torneio, também tem a fase de treinamento que os atletas estão passando onde o objetivo é atingir o ápice da capacidade física, então estão numa fase crescente de sobrecarga durante os treinamentos para eles conseguirem melhorar a performance. Junte a tudo isso, o fato de em muitos jogos o Corinthians não conseguir poupar os principais jogadores, porque precisava ganhar as partidas, porque não estava numa situação fácil, e aí aumentou, e aí vem a sobrecarga, e aí as primeiras estruturas do corpo, assim, em uma situação dessa, num cenário desse, são os músculos e os tendões — disse o fisioterapeuta que também é sócio proprietário da clínica Arthphysio.

Maratona de jogos

Jogadores do Corinthians atuam no sacrifício e preocupam Ramón Díaz para as finais. Rodrigo Garro revelou que tem jogado com dores por conta de uma tendinopatia patelar e chegou a ser poupado do treino de terça-feira (11), o último antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil

A solução para a recuperação dos atletas seria o repouso aliado a trabalhos de fisioterapia. No entanto, a proximidade da decisão impede que os jogadores sejam poupados, o que, consequentemente, pode agravar as lesões.

— A recuperação e o tratamento dessas lesões acontece basicamente dentro do setor de fisioterapia, onde o atleta é retirado totalmente dos programas de treino, jogos e competições, para poder ser feito o processo de reparo e de regeneração dos tecidos que foram lesionados. O tempo de cada fase do processo de recuperação depende da gravidade da lesão - explica o Dr. Marco Antonio de Araújo.