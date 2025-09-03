Meio-campista ‘esquece’ convocação pela Inglaterra; entenda
Ruben Loftus-Cheek foi convocado por Thomas Tuchel
Ruben Loftus-Cheek voltou a ser lembrado pela seleção inglesa após seis anos afastado. O meio-campista de 29 anos, destaque do Milan, foi convocado para os jogos contra Andorra e Sérvia depois da lesão de Adam Wharton, do Crystal Palace. A surpresa foi tanta que o próprio jogador admitiu ter “esquecido” da possibilidade de vestir novamente a camisa dos Três Leões.
— Por estar longe da seleção por tanto tempo, me acostumei a não ir. Você ainda trabalha duro no clube, mas eu simplesmente esqueci completamente disso e estava apenas sendo torcedor — disse o atleta em entrevista antes da partida contra Andorra.
Loftus-Cheek disputou a Copa do Mundo de 2018 e soma apenas dez aparições pela Inglaterra, sendo a última em 2019, na Liga das Nações. Entre lesões e mudanças de clube, sua carreira parecia distante de novas convocações até a boa fase em Milão recolocá-lo no radar.
No Chelsea, foram 155 jogos, 13 gols e 18 assistências, além de empréstimos a Crystal Palace e Fulham. Desde 2023, no Milan, encontrou consistência e ganhou protagonismo. A convocação também marca o reencontro com Thomas Tuchel, atual técnico da Inglaterra, que trabalhou com o meia nos tempos de Stamford Bridge.
— Ele é muito inteligente, conhece o jogo muito bem. Espero que possamos nos conectar de novo e que eu ajude a equipe — comentou o comandante alemão.
Tuchel, aliás, é o treinador que mais vezes escalou Loftus-Cheek, com 46 partidas sob seu comando, número superior ao de Pioli e Sarri, com 40 cada. A volta do jogador é vista como um reforço inesperado, mas que pode agregar experiência e versatilidade ao meio-campo inglês. Hoje titular absoluto do Milan, ele vive uma das fases mais regulares da carreira, justamente quando menos esperava voltar a ser chamado para defender o país.
Próximos compromissos da Inglaterra
A Inglaterra irá entrar em campo pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo contra Andorra, no sábado (6), no Villa Park, às 13h. Dias depois, no terça-feira (9), às 15h45, encara a Sérvia, no Marakana.
