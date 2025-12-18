PSG x Flamengo atinge recorde de audiência na Globo Rio

A TV Globo alcançou sua maior média de audiência do ano no Rio de Janeiro com a transmissão da final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG. A partida, que terminou com vitória dos franceses nos pênaltis, foi realizada na quarta-feira (17) no Rio de Janeiro.

Durante o período de bola rolando, das 14h às 16h49, o confronto registrou 39 pontos de audiência e 60% de participação entre os telespectadores cariocas. O confronto foi transmitido nacionalmente pela emissora, obtendo resultados expressivos também em outras regiões.

A Copa Intercontinental na TV Globo não registrava números tão expressivos desde dezembro de 2019, quando o Flamengo também esteve em campo contra o Liverpool.

Em São Paulo, mesmo sem a participação de clubes paulistas, a transmissão elevou em 90% a média da TV Globo naquela faixa horária, atingindo 19 pontos e 40% de participação. Este foi o melhor desempenho no horário na capital paulista desde a final da Copa do Mundo de 2022.

Jogadores do Flamengo após a derrota para o PSG (Foto: Karim JAAFAR/AFP)

Flamengo domina, mas vê Mundial escapar nos pênaltis para o PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.