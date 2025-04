Ex-Flamengo, Kauã Santos entra na mira de gigantes da Premier League

Ex-Flamengo, o goleiro Kauã Santos entrou na mira do Manchester United e do Tottenham para a próxima temporada, segundo o "Bild". O atleta pertence ao Frankfurt e tem contrato com o clube alemão até junho de 2030.

Aos 23 anos, Kauã Santos vem ganhando destaque e aproveitando suas oportunidades em meio a lesão de Kevin Trapp. No entanto, o brasileiro não tem garantia de titularidade, uma vez que o veterano alemão possui contrato com o Frankfurt até junho de 2026.

Com isso, dirigentes do Manchester United e Tottenham foram enviados para conversar com Markus Krösche, diretor esportivo do Frankfurt. Os ingleses fizeram uma consulta sobre Kauã Santos e os planos para o futuro do jogador.

No entanto, o brasileiro renovou seu contrato recentemente e ganhou um aumento salarial, o que indica que o Frankfurt não facilitará uma saída. Internamente, o clube só deve aceitar propostas na faixa dos 60 milhões de euros (R$ 399 milhões).

Números de Kauã Santos no Frankfurt

Na atual temporada, Kauã Santos disputou 27 partidas pelo Frankfurt e não foi vazado em seis confrontos. Além disso, o brasileiro foi eleito o melhor jogador em campo no empate em 1 a 1 com o Tottenham, pelo jogo de ida das quartas de final da Europa League.