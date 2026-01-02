Cole Palmer: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Manchester City e Chelsea irão se enfrentar no domingo (4), pela 20ª rodada da Premier League. Em campo, estará Cole Palmer, revelado pelos Cityzens e o principal jogador dos Blues desde 2023, quando fez a troca entre os clubes.

Inglês e conhecido por sua personalidade carismática, Palmer é um dos principais jogadores de sua geração — nascidos no século XXI. Com uma comemoração marcante, replicada pelo mundo todo, o jogador já coleciona momentos marcantes, mesmo com apenas 23 anos. Porém, ele é tudo isso mesmo, ou é cedo para falar? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

Primeiros passos (2020 - 2023)

Nascido em Manchester, na Inglaterra, no dia 6 de maio de 2002, Palmer deu os primeiros passos como profissional no Manchester City, tendo seu primeiro jogo como profissional em 2020, contra o Burnley, pela Copa da Liga Inglesa. Seu primeiro gol foi em setembro de 2021, na vitória por 6 a 1 sobre o Wycombe Wanderers pela mesma competição em que estreou.

Muito jovem, Cole teve pouco espaço em jogos da Premier League e, na maioria das vezes, aparecia mais em jogos de Copas. Ainda assim, começou a chamar atenção no início da temporada 2023/24, marcando gols em decisões como a Supercopa da Inglaterra e a Supercopa da Europa.

As atuações chamaram a atenção do Chelsea, que pagou 40 milhões de libras ao Manchester City para ter o jogador. Assim, Palmer deixou os Cityzens com 41 jogos, seis gols e títulos da Premier League e até mesmo da Champions League.

Cole Palmer comemora gol pelo Manchester City (Foto: ARIS MESSINIS / AFP)

O nascimento do "Cold" Palmer (2023 - 2024)

Na nova casa, sob o comando de Mauricio Pochettino, Cole começou no banco, mas, rapidamente, caiu nas graças da torcida ao sempre entrar bem e mudar a cara do time.

Não demorou muito e Palmer se tornou titular atuando pela direita e caindo pelo meio. O primeiro grande sinal de seu potencial foi contra o próprio Manchester City, em um jogaço que terminou 4 a 4. Na partida, o inglês marcou, de pênalti, no último lance, o gol que deu o empate aos Blues. Na narração inglesa, ficou famosa a frase: "O garoto de Manchester é agora o homem do Chelsea."

Cole Palmer comemora gol pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Naquela temporada, Palmer foi o protagonista do time, com diversos momentos marcantes, como um golaço contra o Luton Town, poker contra o Everton e protagonista em uma virada de 4 a 3 sobre o Manchester United, quando marcou dois gols nos acréscimos. Nesta época, popularizou a comemoração de "Cold" (Gelado, em português), em que fazia desde os tempos de Manchester City, com seu amigo e, atualmente, astro do Aston Villa, Morgan Rodgers.

Mesmo com Palmer anotando 25 gols e 15 assistências, em 46 jogos, a temporada do Chelsea não foi boa, com a sétima colocação na Premier League, vice na Copa da Liga e semifinalista da Copa da Inglaterra. Com os resultados, Pochettino foi demitido e deu lugar a Enzo Maresca.

Nesse meio tempo, Palmer foi convocado à seleção Inglesa para a disputa da Eurocopa, em que foi destaque. O jogador marcou na decisão, porém viu Oyarzabal marcar nos minutos finais e dar o título a Espanha por 2x1.

Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

Nova posição e má fase (2024 - 2025)

Com Maresca, Palmer começou a atuar mais pelo meio e teve grandes atuações na primeira metade de temporada, como, por exemplo, um poker, com um golaço de falta, ainda no primeiro tempo, na vitória por 4 a 2 sobre o Brighton. Outra exibição que chamou atenção foi no clássico contra o Tottenham, na vitória do Chelsea por 4 a 3. Na partida, o meia marcou duas vezes de pênalti, sendo uma das cobranças de cavadinha.

Porém, assim como o Chelsea, Palmer teve uma queda de desempenho no início de 2025 e ficou até mesmo 13 jogos sem marcar (janeiro a maio), desencantado na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, que havia vencido a Premier League naquela temporada. Ao fim, os Blues ficaram na quarta colocação e classificados a Champions League.

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Conquistas e reconhecimento mundial (2025)

Na Conference League, Palmer não foi inscrito para a fase de liga, aparecendo apenas no mata-mata. Na decisão, contra o Real Betis, teve uma atuação de gala. O meia contribuiu com duas assistências essenciais na virada do Chelsea, que consolidou o título por 4 a 1 na decisão.

No Mundial de Clubes, Palmer teve uma fase de grupos apagada, mas, novamente, no mata-mata apareceu. Com assistência contra o Benfica, gol contra o Palmeiras e uma atuação inesquecível contra o PSG na final, com dois gols e uma assistência, Palmer liderou o Chelsea ao título, levou o prêmio de melhor jogador da competição e encerrou a temporada com 18 gols e 14 assistências. No final de 2025, Cole Palmer foi escolhido na seleção ideal da Fifa, além de ficar na oitava colocação na Bola de Ouro.

Palmer comemora gol do Chelsea sobre o PSG na final do Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Nesta temporada, é verdade, Palmer ainda não engrenou. Conviveu com lesões que o afastaram dos gramados por alguns meses e ainda não voltou ao nível de atuação que apresentou nas temporadas passadas. Mas, ainda sim, pelo que já mostrou, principalmente nas finais, Cole Palmer é craque. Mesmo com um jeito "estranho" — em que muito se fala que ele não tem cara de jogador — seus dribles geniais, aproveitamento nas cobranças de pênalti, visão de jogo, frieza, golaços e um trato diferente com a bola, fazem que o inglês mereça o reconhecimento que recebeu nos últimos anos.

Cole Palmer exibe camisa após gol marcado pelo Chelsea sobre o PSG na final do Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

