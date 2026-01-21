Meia abre o jogo: 'Não sou a pior contratação do Real Madrid'

O Real Madrid venceu o Monaco por 6 a 1 nesta terça-feira (20), em partida válida pela Champions League. Autor do terceiro gol da equipe, o meio-campista Franco Mastantuono, concedeu entrevista na zona mista do Santiago Bernabéu após o jogo. O atleta de 18 anos comentou sobre a pressão no clube e as opiniões divergentes a respeito de seu futebol, que variam entre comparações com Lionel Messi e críticas à sua contratação.

— Desde criança, as pessoas falam sobre meu lado futebolístico. Diziam que eu era o novo Messi e, ao mesmo tempo, um desastre, a pior contratação da história do Real Madrid. Não me vejo como Messi, nem como a pior contratação da história do Real Madrid — afirmou o jogador.

Declarações sobre adaptação

Mastantuono mencionou seus números neste início de trajetória no clube, citando que já disputou 20 partidas e marcou três gols. Ele argumentou que oscilações podem ocorrer devido à idade e ao processo de adaptação, mas contestou críticas que considera infundadas.

— Joguei muitos jogos para um rapaz que chega ao Real Madrid com 18 anos. Às vezes as coisas não saem, há que reconhecê-lo. Entendo as críticas, mas quando são mal intencionadas. Disseram que eu era um desastre. Não acho que seja o Messi, mas também não sou a pior contratação da história do Real Madrid — disse o argentino.

Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

Foco na sequência da temporada

O jogador finalizou sua fala abordando a exigência de atuar no Real Madrid. Ele afirmou que o gol marcado contra o Monaco reflete o nível de atuação que pretende manter e que utiliza as observações externas como fator para seu desenvolvimento profissional.

— Estou feliz, trabalhei muito para que esta partida acontecesse. O Real Madrid é um clube muito exigente, onde você sempre tem que dar o seu melhor. Também ouvi críticas, que não esqueci, elas me tornam melhor e mais forte. Hoje consegui me soltar um pouco mais e mostrar a versão que quero que o Real Madrid veja — concluiu.

