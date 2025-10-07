A influenciadora Virginia Fonseca confirmou que não mantém mais nenhum tipo de relacionamento com o jogador Vinicius Jr. A declaração foi feita ao jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira (7). O pronunciamento ocorreu após a divulgação de supostas conversas entre o atacante do Real Madrid e a modelo brasileira Day Magalhães.

A possível interação entre o atacante e a modelo foi divulgada também pelo jornalista Léo Dias. A informação do comunicador veio à tona na última segunda-feira (6). Na mesma data, Vini Jr havia publicado um vídeo ao lado de Virginia, o que intensificou ainda mais os rumores de um relacionamento entre eles.

A influenciadora entrou em contato com o colunista para saber mais sobre a possível troca de mensagens e ela questionou sobre a data das conversas. A influenciadora inicialmente acreditava que a interação teria acontecido apenas em maio, mas o jornalista esclareceu que se estendiam até setembro deste ano.

Na data, Virginia e Vini Jr já estariam vivendo um relacionamento. Determinado cenário gerou incomodo e fez a influenciadora optar por terminar a relação. Ao Leo Dias, ela declarou: "Mas eu e o Vini, a gente estava se conhecendo, a gente não tinha nada sério mas agora a gente não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério".

Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.

- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.

Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais. Contudo, o romance chegou ao fim.