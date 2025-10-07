menu hamburguer
Virginia toma decisão sobre relação com Vini Jr após suposta conversa vazada, diz colunista

Influenciadora com prints divulgados pelo portal "LeoDias"

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
16:56
Virginia Fonseca tomou decisão sobre relacionamento com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraVirginia Fonseca tomou decisão sobre relacionamento com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)
A influenciadora Virginia Fonseca confirmou que não mantém mais nenhum tipo de relacionamento com o jogador Vinicius Jr. A declaração foi feita ao jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira (7). O pronunciamento ocorreu após a divulgação de supostas conversas entre o atacante do Real Madrid e a modelo brasileira Day Magalhães.

A possível interação entre o atacante e a modelo foi divulgada também pelo jornalista Léo Dias. A informação do comunicador veio à tona na última segunda-feira (6). Na mesma data, Vini Jr havia publicado um vídeo ao lado de Virginia, o que intensificou ainda mais os rumores de um relacionamento entre eles.

A influenciadora entrou em contato com o colunista para saber mais sobre a possível troca de mensagens e ela questionou sobre a data das conversas. A influenciadora inicialmente acreditava que a interação teria acontecido apenas em maio, mas o jornalista esclareceu que se estendiam até setembro deste ano.

Na data, Virginia e Vini Jr já estariam vivendo um relacionamento. Determinado cenário gerou incomodo e fez a influenciadora optar por terminar a relação. Ao Leo Dias, ela declarou: "Mas eu e o Vini, a gente estava se conhecendo, a gente não tinha nada sério mas agora a gente não tem mais nada mesmo. Nem não sério e nem sério".

Virginia e Vini Jr

Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.

- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.

Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais. Contudo, o romance chegou ao fim.

Vini Jr e Virginia viveram romance na Espanha (Foto: Reprodução)
Vini Jr e Virginia viveram romance na Espanha (Foto: Reprodução)

