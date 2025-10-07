Ídolo do Real Madrid, Kroos detona Barcelona: ‘Qualquer um pode vencê-los’

Ídolo do Real Madrid, o ex-jogador Toni Kroos fez duras críticas estilo de jogo do Barcelona de Hansi Flick. Apesar dos elogios ao poder ofensivo dos catalães, o alemão destacou os espaços concedidos justamente por não abrir mão de jogar o tempo inteiro no campo do adversário e afirmou que a equipe "corre risco demais".

— O Barça tem um dos estilos mais atrativos, senão o mais atrativo de toda a Europa, mas acredito que correm muitos riscos. Em um dia ruim de Pedri, Yamal ou Raphinha, qualquer time pode causar dano a eles e vencê-los. Podem eliminá-los da Champions — disse Toni Kroos, ao podcast alemão "Einfach mal Luppen".

Kroos ainda usou o confronto entre Barcelona e Inter de Milão, na Champions League da última temporada, como exemplo para o argumento. De acordo com o alemão, caso o Barça se mantenha ofensivo, não será fácil conquistar a competição europeia.

— No ano passado, já aconteceu com a Inter. Nesse ano, seja em oitavas, quartas, semifinais ou final, em algum momento encontrarão um rival assim que os elimine. Isso acontecerá com eles na Champions, em La Liga não porque são muito dominantes.

Hansi-Flick observa Barcelona x PSG, pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

— A partir do minuto 75, você nota que todos estão mais cansados e vê que eles não mudam o estilo para fechar espaços. Se está cansado e não muda o estilo de jogo, fica muito evidente o quanto está exposto.

Como estão Barcelona e Real Madrid na temporada?

Barcelona e Real Madrid disputam pela liderança de La Liga. Até a oitava rodada, o clube merengue ocupa a primeira colocação, com 21 pontos em sete vitórias e uma derrota. Por outro lado, os catalães estão na segunda posição, com 19 pontos, com seis triunfos, um empate e uma revés.

Na Champions League, o Real venceu os jogos contra Olympique de Marselha e Kairat, enquanto o Barça saiu vitorioso na estreia contra o Newcastle e foi derrotado para o PSG na segunda rodada da fase de liga.

