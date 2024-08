Mbappé vai à Justiça e abre processo contra o PSG

Mbappé junto a Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 07:41 • Paris (FRA)

Kylian Mbappé abriu um processo de valores pesados contra o PSG, seu ex-clube. O novo reforço do Real Madrid para 2024-25 foi à Justiça da França para exigir 55 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual), em soma que envolve bônus e salários. A informação é do jornal "Le Monde".

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo a diretoria parisiense, o jogador teria concordado, ainda em agosto de 2023, em perdoar quase R$ 500 milhões de dívida para que sua saída rumo à Espanha fosse facilitada. Porém, meses depois, os mandatários exigiram que o compromisso fosse documentado e assinado, algo que Mbappé nunca topou. A relação entre as partes se tornou turbulenta, e a transferência para o Real acabou virando uma novela; no fim das contas, não foi evitada, já que o contrato do atleta se encerrou na capital francesa.

Os advogados do PSG entraram em contato com o staff de Kylian para tentar resolver a situação. Porém, as conversas não avançaram: o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 está irredutível e não planeja acordos que favoreçam Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do Paris Saint-Germain.

➡️ Planos do PSG para Moscardo envolvem contrato bem protegido e conversas com Luis Enrique

Ainda de acordo com o periódico, a UEFA e a Federação Francesa de Futebol estão cientes do caso, e podem também participar no processo de punição ao Paris. Entre as possíveis sanções, estão o transfer ban - proibição de contratações no mercado - de uma janela, e o banimento de uma edição da Champions League, medida vista como improvável, mas não descartada.

Mbappé já iniciou sua trajetória no Real Madrid após deixar o PSG. Na Supercopa Europeia, marcou um dos gols do time comandado por Carlo Ancelotti na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, para conquistar seu primeiro título com os Merengues. Em La Liga, porém, a sorte não foi a mesma: na rodada inicial, passou em branco na visita ao Son Moix diante do Mallorca, em empate por 1 a 1.

Mbappé junto a Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)