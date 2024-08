Rodrygo ‘reclama’ sobre trio Vini Jr, Mbappé e Bellingham no Real Madrid, mas apaga post

Rodrygo é um dos principais jogadores do Real Madrid (Foto: PAUL ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma mensagem em um grupo do atacante Rodrygo, nas redes sociais, viralizou nesta segunda-feira (19). O jogador do Real Madrid teria publicado um texto onde cobra a própria 'inclusão' no trio Vini Jr, Bellingham e Mbappé. A mensagem teria sido apagada momentos depois.

- Falaram semana passada do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas vão ter que colocar o R de Rodrygo nessa sigla aí. Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem sua importância nos jogos e vai mostrar seu valor nas diversas competições que vamos disputar - teria escrito Rodrygo.

A mensagem teria sido publicada em grupo do "WhatsApp" por volta das 10h e depois apagada. O grupo, que é atualizado com fotos e vídeos de Rodrygo, conta com mais de 60 mil seguidores. O atacante foi titular na estreia do Real Madrid na nova edição da La Liga, contra o Mallorca.

Rodrygo é um dos principais jogadores do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o atacante soma mais de 200 jogos pelo clube merengue, com 55 gols e 37 assistências. Com a Amarelinha, o atleta disputou 28 partidas, anotou seis gols e deu duas assistências.