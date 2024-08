Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 20:09 • São Paulo (SP)

Cedido por uma temporada ao Stade Reims, da França, Gabriel Moscardo permanece no planejamento a logo prazo do PSG. Apesar de deixar provisoriamente o clube parisiense, o volante conversou com o técnico Luis Henrique e ainda faz parte dos planos para o futuro, uma vez que não foi fixada uma opção de compra no empréstimo.

Apesar do acerto entre as partes, o anúncio da transferência deve ser oficializado entre quarta e quinta-feira desta semana, quando ele será apresentado pelo Reims.

Moscardo trocou o Corinthians pelo PSG e foi emprestado (Foto: Divulgação)

Com outras opções mais adaptadas no setor, o PSG tem a intenção de elevar a minutagem do jogador em uma equipe com menor concorrência. A escolha pelo Reims, também do futebol francês, tem como intuito facilitar a adaptação ao país.

O acordo ainda prevê uma opção de retorno ao PSG em janeiro, caso o clube opte por usar o atleta no restante do ano. Após realizar pré-temporada com a equipe, Moscardo conversou com o espanhol Luis Enrique que, apesar de elogiar as características do volante, acredita que ele precise de maior adaptação para atuar com frequência no time.

Negociado pelo Corinthians no início deste ano por 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões, à época) fixos, o volante de 18 anos possui contrato com o PSG até junho de 2028.

Período prolongado no Corinthians

Corinthians e PSG chegaram a um acordo para a transação do volante Gabriel Moscardo em janeiro deste ano. O pagamento por 100% dos direitos econômicos do jogador foi acordado em 20 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros de bônus por performance, que serão quitados em três parcelas anuais em setembro de 2024, 2025 e 2026.

Moscardo permaneceu no Timão com contrato de empréstimo até junho e, depois, seguiu em definitivo ao PSG.