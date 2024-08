Como foi o primeiro jogo oficial do PSG após a saída de Kylian Mbappé?

Luis Enrique, treinador do PSG. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 19:55 • Le Havre (FRA)

O PSG viveu o primeiro capítulo oficial após o principal jogador nas últimas temporadas, Kylian Mbappé, deixar o clube para assinar com o Real Madrid. Na estreia do Campeonato Francês 24-25, o time parisiense enfrentou o Le Havre e venceu por 4 a 1, com gols de Lee, Dembélé, Barcola e Kolo-Muani. Os três últimos, inclusive, saíram do banco de reservas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O placar elástico, na realidade, foi ilusório: três dos quatro gols do PSG saíram a partir dos 40 minutos da segunda etapa, frutos das alterarações na escalação inicial, que não contava com os principais nomes do time: o trio de ataque, por exemplo, contou com o precoce Mbaye, Gonçalo Ramos e Kang-in Lee. Além de ter segurado o resultado até a reta final, o Le Havre teve dois gols anulados pela atuação do VAR.

O brasileiro Marquinhos também iniciou no banco de reservas, e Willian Pacho, recém-contratado, fez sua estreia oficial ao lado de Beraldo. No geral, a escalação de Luis Enrique deu pistas sobre o futuro do clube francês: a aposta em jovens talentos deve ditar o ritmo do PSG nos próximos anos.

Além de Mbaye, o quarto jogador mais jovem a estrear pelo clube, aos 16 anos, o português João Neves, joia comprada junto ao Benfica, também fez seu primeiro jogo oficial com o time e contribuiu com duas assistências.

Com a goleada, o PSG assume a liderança provisória da Ligue 1, com três pontos conquistados.

Dembélé, do PSG, comemora gol pela Ligue 1. (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Le Havre 1x4 PSG: ficha técnica

Le Havre x PSG

Ligue 1 - 1ª rodada

Local: Stade Oceane, em Le Havre

Data e horário: sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília)

⚽ Gols: Lee, Dembélé, Barcola e Kolo-Muani (PSG); Lloris (HAV)

🅰️ Assistências: Gonçalo Ramos e João Neves (2x) (PSG); Operi (HAV)

🟨 Cartões amarelos: Kinkoue, Joujou e Lloris (HAV)