Mbappé foge de comparações após bater marca de Ronaldo no Real Madrid

Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid com a responsabilidade de seguir a mística da camisa 9 do clube. O número, usado por lendas como Di Stéfano, Benzema, Santillana e até Cristiano Ronaldo, parece ter caído bem no francês, que teve nova atuação brilhante em La Liga e superou os números de outro centroavante: Ronaldo Fenômeno.

Mbappé anotou os dois gols da vitória merengue por 2 a 1 sobre o Villarreal, pela 28ª rodada da competição. Com o doblete, são 31 gols em sua primeira temporada na capital espanhola, ultrapassando os 30 anotados pelo brasileiro em sua jornada de estreia, em 2002-03. Até o momento, ambos têm 44 partidas feitas; o três vezes melhor do mundo, porém, deu oito assistências, enquanto o artilheiro da Copa de 2002 tem somente cinco.

O próximo da lista de vítimas é justamente o xará do Fenômeno, Cristiano Ronaldo, que foi às redes 33 vezes em 2009-10. Entretanto, Kylian concedeu entrevista após o apito final em La Cerámica e fugiu de qualquer comparação com os ídolos blancos.

- São lendas que marcaram uma época. Porém, no fim das contas, são apenas números. Se eu faço muito mais gols do que Ronaldo e Cristiano, não significa que seja melhor do que eles. Isso não diz nada. O mais importante é ajudar e ganhar títulos. Fazer gol é importante, mas só vale a pena se ganharmos La Liga, Copa do Rei e Champions - afirmou o atacante.

🔢 Mbappé x Ronaldo x CR7: estatísticas do trio no Real Madrid

📆 Temporada inicial de Ronaldo: 2002-03

⚽ 44 jogos

🥅 30 gols

📤 8 assistências

📆 Temporada inicial de Cristiano: 2009-10

⚽ 35 jogos

🥅 33 gols

📤 10 assistências



📆 Temporada inicial de Mbappé: 2024-25 (ainda em andamento)

⚽ 44 jogos

🥅 31 gols

📤 5 assistências