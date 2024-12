Mbappé supera Cristiano Ronaldo em gols no início de Real Madrid

O início da passagem de Kylian Mbappé pelo Real Madrid não atingiu as altas expectativas depositadas pelos torcedores, porém, na reta final do ano de 2024, o francês começa a demonstrar capacidade de reação. Ao final de sua primeira temporada pelos Merengues, o francês balançou as redes 14 vezes, um gols a mais que Cristiano Ronaldo em seu início na equipe madrilenha.

Em 2009, até a pausa para as festividades de dezembro, o Real Madrid disputou 21 partidas, das quais Cristiano Ronaldo jogou 12. O camisa 7 foi suspenso por um jogo e perdeu oito por lesão (edema ósseo no tornozelo), e dos 13 gols, seis foram na Champions League e sete por La Liga.

Apesar de ter superado em gols, Mbappé esteve à disposição de Carlo Ancelotti em mais oportunidades, e atuou por mais minutos. Agora, o astro é o artilheiro da equipe ao lado de Vini Jr. Mesmo com uma enxurrada de críticas sobre seu jogo com o treinador italiano, o atacante dos Bleus se recuperou e balançou as redes seis vezes nos últimos oito jogos.

Mbappé celebra boa fase após ter chegado ao ‘fundo do poço’ no Real Madrid

Na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, por 4 a 2, no último domingo (22), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, Mbappé fez seu melhor jogo com a camisa merengue. Além do golaço que abriu o placar aos 10', o francês deu assistência para o gol de Brahím Díaz, o quarto do time no jogo. Ao apito final, o atacante recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

Após a partida, Mbappé admitiu estar aliviado com o atual momento na equipe. Mais que isso: afirmou que chegou "ao fundo do poço" no Real Madrid e revelou o episódio que representou a virada de chave, o pênalti perdido contra o Athletic Bilbao, pela 19ª rodada de La Liga.

O jogo contra o Bilbao foi bom para mim, cheguei ao fundo do poço ao perder o pênalti. Era hora de perceber que tenho que dar tudo por esta camisa e jogar com personalidade contou Mbappé

No jogo, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1, fora de casa, e perdeu a oportunidade de se aproximar do Barcelona, líder do campeonato até então. Mbappé foi derrotado pelo goleiro Julen Agirrezabala aos 23 minutos do segundo tempo, quando os Merengues ainda perdiam por 1 a 0 no San Mamés.