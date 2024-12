Em busca de reforços e novas promessas do futebol mundial, o Real Madrid teve planos frustrados em relação a Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen. Segundo Fernando Carro, CEO do clube alemão, o atleta permanecerá na equipe pelo menos até a Copa do Mundo de 2036.

Queremos que Florian Wirtz permaneça em Leverkusen pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Isso faz com que seja sensato estender seu contrato. Estamos falando com ele e sua família de forma muito confidencial sobre isso disse Carro, CEO do Leverkusen

Wirtz foi uma das sensações da temporada europeia de 2023/24 e melhor jogador do Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga, Copa da Alemanha e finalista da Europa League. Além de ser protagonista da equipe de Xabi Alonso, o meia foi um dos destaques da Alemanha na Euro 2024.

Para o Real Madrid, o Wirtz é enxergado como um possível substituto para Luka Modrić, jogador que pode se aposentar ao término da atual temporada.

Números de Wirtz no Bayer Leverkusen

Wirtz chegou no Bayer Leverkusen em janeiro de 2020, aos 16 anos, e completou a sua formação nas categorias de base do clube. Ele disputou até hoje 176 jogos oficiais pelo time principal, marcou 52 gols e deu 54 assistências.

