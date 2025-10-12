Mbappé sobre Lamine Yamal: ‘Todos nós cometemos erros’

Em entrevista ao programa “Universo Valdano”, do canal espanhol "Movistar+", Mbappé comentou diversos temas de sua carreira, mas foi ao falar sobre Lamine Yamal que o astro do Real Madrid revelou um lado mais reflexivo. O francês, que viveu algo semelhante ao espanhol na adolescência, pediu calma ao público e à imprensa na forma como tratam o jovem talento do Barcelona.

Para Mbappé, Yamal representa uma nova geração que convive com uma exposição sem precedentes. O camisa 7 do Real Madrid lembrou o peso que a fama precoce pode ter sobre um jogador de 16 ou 17 anos, especialmente em clubes de elite como o Barça.

– Devemos deixar Lamine Yamal em paz, aceitar que ele é um garoto de 18 anos e que nessa idade todos nós cometemos erros. Ele é um grande jogador, apaixonado por futebol, e isso é o mais importante. O resto faz parte da vida dele, e ele tem o direito de aprender com as próprias experiências – afirmou.

Lamine Yamal e Mbappé se enfrentam em Espanha x França pela Eurocopa (Foto: Javier Soriano/AFP)

Mbappé destacou que o talento do espanhol é inegável, mas reforçou que a cobrança deve ser proporcional à idade. Para ele, a comparação com grandes nomes e a vigilância constante podem comprometer a trajetória de jovens atletas. “O Barça é um clube enorme, muito maior do que o Mônaco, onde comecei. A pressão é diferente, e por isso ele precisa de tempo e tranquilidade”, completou.

Ao recordar o início da própria carreira, Mbappé fez um paralelo entre o que viveu no Mônaco e o que Yamal enfrenta hoje em Barcelona. Revelou que, apesar de ser apontado como um fenômeno aos 16 anos, sabia que ainda precisava provar seu valor.

– Quando cheguei ao Mônaco, eu ouvia comparações com Henry e Pelé, mas sabia que ainda não estava nesse nível. Eu era só um garoto tentando mostrar que podia jogar profissionalmente. Essas comparações são boas para a publicidade, mas é preciso ser honesto consigo mesmo – contou.

O francês afirmou que o ambiente protegido no Mônaco foi essencial para que amadurecesse sem se deslumbrar. “Eles me deram tranquilidade e me protegeram da mídia. Isso me ajudou a seguir meu caminho de forma normal”, disse o atacante, hoje com 26 anos e campeão mundial pela França.

Mbappé também cita redes sociais como possível problema para Yamal

Outro ponto levantado por Mbappé na entrevista foi o impacto das redes sociais na nova geração de atletas. Ele reconheceu que a exposição digital ampliou a pressão sobre jogadores jovens e defendeu mais cuidado com o tema dentro do futebol.

– Há muitos jovens com problemas nas redes sociais que precisam de ajuda. E não podemos ignorar isso. Quando você se torna jogador profissional, sabe que será criticado, mas o problema é quando alguém que não está preparado para essa fama sofre com ela. Precisamos estar atentos e cuidar uns dos outros – alertou.

