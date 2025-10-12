Clube da Premier League estuda demitir outro técnico e aponta favorito ao cargo
Ange Postecoglou corre risco de demissão após sete jogos
Sean Dyche surge como o principal candidato para comandar o Nottingham Forest caso o proprietário Evangelos Marinakis decida encerrar o ciclo de Ange Postecoglou. O treinador australiano ainda não venceu desde que assumiu o cargo em setembro, com sete jogos disputados, e já enfrenta forte pressão após um início decepcionante na Premier League e na Europa League.
Aos 54 anos, Dyche, que vive em Nottingham e tem larga experiência em brigas contra o rebaixamento, é visto como o nome ideal para estabilizar o clube. O Forest ocupa atualmente a 17ª colocação na Premier League, uma posição acima da zona de descenso. Caso seja contratado, o inglês se tornaria o terceiro técnico do clube na temporada. O último trabalho de Sam foi pelo Everton, onde conseguiu manter o time na elite em meio à crise vivida no fim da era Farhad Moshiri.
De acordo com The Telegraph, Marinakis tem considerado diversas opções para uma eventual sucessão. Entre elas está Marco Silva, técnico do Fulham, mas o português representaria uma operação complexa devido ao alto custo de rescisão. Outro nome cogitado é Steve Cooper, ex-Forest e atual comandante do Brondby, que faz boa campanha na Dinamarca.
No entanto, Dyche se destaca por estar livre no mercado e conhecer bem o ambiente do clube, já que começou sua carreira como jogador nas categorias de base do Forest e mantém relação próxima com Ian Woan, ex-meia do time e seu auxiliar de longa data.
Postecoglou, por sua vez, vive momento crítico. Desde que substituiu Nuno Espírito Santo, em 9 de setembro, o treinador australiano soma sete partidas sem vitórias e cada vez mais sem o apoio da torcida. A derrota por 2 a 0 para o Midtjylland, na Europa League, aumentou a pressão e provocou cânticos de protesto, com torcedores entoando “Você vai ser demitido amanhã de manhã”.
Próximo jogo do Nottingham Forest
O próximo desafio do Nottingham Forest será contra o Chelsea, no sábado (18), no City Ground, pela oitava rodada da Premier League. Postecoglou ainda deve comandar a equipe na partida, mas um novo revés pode selar sua saída. Marinakis deve usar o resultado como termômetro para decidir o futuro do técnico, enquanto Dyche aguarda nos bastidores a chance de assumir um novo time.
