A fase de Kylian Mbappé pelo Real Madrid está longe de ser o que os torcedores imaginavam ao começo da temporada. O francês voltou a perder um pênalti e foi negativamente decisivo na derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, por La Liga.

Após o revés, o astro publicou, em suas redes sociais, um pedido de desculpas por conta da falha. O confronto ainda estava sendo vencido pelos bascos pelo placar mínimo quando Kylian parou em defesa do goleiro Agirrezabala.

- Mau resultado. Um grande erro em uma partida onde cada detalhe é importante. Tenho total responsabilidade pelo que aconteceu. Estamos em um momento difícil, mas é a melhor hora de mudar essa situação e mostrar quem eu sou - publicou o atacante.

Mbappé pede desculpas por pênalti perdido no Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

📉 Mbappé vive momento ruim no Real Madrid

Uma semana antes do confronto com o Bilbao, o Real visitou o Liverpool em Anfield pela Champions League. Em penalidade sofrida por Lucas Vázquez, o camisa 9 pegou a bola, mas em cobrança similar à defendida por Agirrezabala, foi parado por Caoimhín Kelleher.

Já no final de semana, em jogo de La Liga, outras duas penalidades foram assinaladas em favor dos merengues. A primeira foi convertida por Bellingham; a segunda, com o inglês já substituído, gerou um fato curioso: Mbappé, em demonstração de pouca confiança, deixou a bola para Rodrygo, mas Carlo Ancelotti ordenou a cobrança ao francês. Segundos depois, a infração foi anulada pelo árbitro Hernández Hernández após revisão no vídeo.

Kylian teve um começo avassalador na capital espanhola, anotando sete gols nos primeiros nove jogos. Porém, desde a primeira derrota vestindo a camisa blanca - para o Lille no começo de outubro pela Liga dos Campeões -, o jogador caiu em uma fase negativa, e só foi às redes três vezes nos últimos 11 compromissos.

