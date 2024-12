Mbappé perde pênalti, e Real Madrid é derrotado pelo Bilbao em La Liga

O Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 para o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (4), no Estádio San Mamés, pela 15ª rodada de La Liga. Os gols dos mandantes foram de Álex Berenguer e Gorka Guruzeta, e Jude Bellingham fez para os visitantes; Kylian Mbappé perdeu pênalti já no segundo tempo. Com o resultado, os bascos totalizam 29 pontos e ocupam a quarta colocação, enquanto os merengues seguem com 33 pontos, na vice-liderança.

Como foi o jogo?

A partida começou com pressão do Athletic Club, com chutes de Beñat e Nico Williams. Após suportar os primeiros ataques, o Real Madrid conseguiu se impor mais e teve pênalti marcado em Rodrygo, mas que o VAR anulou logo depois. Minutos depois, o time basco teve a grande chance da primeira etapa, onde Berenguer recebeu na pequena área, mas chutou para fora.

Na segunda etapa, Berenguer se redimiu. O meia aproveitou rebote de Courtois e abriu o placar para o Bilbao. Atrás no placar, o Real Madrid foi para o ataque e, após falta do goleiro Agirrezabala dentro da área, mas Mbappé parou em Agirrezabala, que se redimiu do pênalti. Dez minutos depois, Jude Bellingham aproveitou rebote do goleiro para empatar. A igualdade no marcador não durou muito, pois Guruzeta desempatou para o time basco dois minutos depois.

Alex Berenguer comemora gol do Athletic Bilbao contra o Real Madrid por La Liga (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

O que vem por aí?

O Athletic Bilbao volta a campo no próximo domingo (8), quando recebe o Villarreal, às 12h15 (de Brasília), pela 16ª rodada de La Liga. Por sua vez, no sábado (7), o Real Madrid enfrenta o Girona fora de casa, às 17h, também pelo Campeonato Espanhol.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC BILBAO X REAL MADRID

15ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: San Mamés, na Espanha;

🥅 Gols: Álex Berenguer (aos 8'/2T) e Guruzeta (aos 35'/2T) para o Bilbao; Bellingham (aos 33'/2T), para o Real Madrid;

🟨 Cartões amarelos: Agirrezabala, de Galarreta e Guruzeta, do Bilbao; Tchouameni, Vázquez e Bellingham, do Real Madrid.

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES:

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde):

Agirrezabala; Gorosabel (de Marcos), Vivian, Álvarez e Boiro (Berchiche); Jauregizar e Prados (de Galarreta); Iñaki Williams, Oihan Sancet (Unai Gómez) e Nico Williams; Álex Berenguer (Guruzeta).

REAL MADRID Técnico (Carlo Ancelotti):

Courtois; Vázquez (Arda Güler), Asencio, Rudiger e García; Tchouameni, Valverde, Ceballos (Brahim Díaz) e Bellingham; Rodrygo (Endrick) e Mbappé.