Web detona Mbappé após mais um pênalti perdido pelo Real Madrid: ‘Agente infiltrado’

Kylian Mbappé desperdiçou mais uma cobrança de pênalti pelo Real Madrid, desta vez diante do Athletic Bilbao, pela 15ª rodada de La Liga. Em duelo no estádio San Mamés, o francês teve oportunidade de empatar a partida aos 23 minutos da segunda etapa, mas parou no goleiro Julen Agirrezabala, Na última semana, contra o Liverpool, o atacante também havia perdido penalidade.

➡️ Mahrez responde jornalista após cobrança: ‘Não sou o Messi’

Via redes sociais, torcedores não perdoaram mais um erro de Mbappé. Internautas criticaram o jogador após a cobrança, ironizando o desempenho recente com a camisa do Real Madrid. Alguns chegaram a brincar, falando que o francês seria um "agente infiltrado" no clube merengue.

Confira abaixo publicações sobre o pênalti perdido por Mbappé em Bilbao x Real Madrid:

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC BILBAO X REAL MADRID

15ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: San Mamés, na Espanha.

⚽ ESCALAÇÕES:

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde):

Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Álvarez e Boiro; Jauregizar e Prados (de Galarreta); Iñaki Williams, Oihan Sancet e Nico Williams; Álex Berenguer (Guruzeta).

REAL MADRID Técnico (Carlo Ancelotti):

Courtois; Vázquez, Asencio, Rudiger e García; Tchouameni, Valverde, Ceballos (Brahim Díaz) e Bellingham; Rodrygo e Mbappé.