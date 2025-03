Mbappé questiona Bola de Ouro e sai em defesa de Vini Jr

A eleição de Rodri como o melhor jogador de futebol do mundo pela revista "France Football" segue dando o que falar. Nesta segunda-feira (17), Kylian Mbappé questionou a premiação da Bola de Ouro e saiu em defesa do companheiro de Real Madrid Vini Jr., segundo colocado da votação vencida pelo volante do Manchester City em outubro.

— Bola de Ouro? O que é um jogador da Bola de Ouro? Rodri, ele é jogador da Bola de Ouro para você? Achei que a Bola de Ouro iria para o Vini Jr, mas no final foi para o Rodri. Hoje não sabemos para quem vai a Bola de Ouro, exceto que ninguém deve ser excluído, que todos os jogadores devem ser recompensados, talvez até um goleiro — declarou Mbappé ao jornal "Le Parisien", ao ser perguntado sobre suas chances de conquistar o prêmio nesta temporada.

O camisa 9 do Real Madrid tem se destacado em sua primeira temporada na Espanha. O francês soma 31 gols e cinco assistências em 44 partidas pela equipe merengue até aqui.

Resultado da Bola de Ouro 2023-24

1º - Rodri Hernández - Manchester City, Espanha

2º - Vini Jr. - Real Madrid, Brasil

3º - Jude Bellingham - Real Madrid, Inglaterra

4º - Dani Carvajal - Real Madrid, Espanha

5º - Erling Haaland - Manchester City, Noruega

6º - Kylian Mbappé - Real Madrid, França

7º - Lautaro Martínez - Inter de Milão, Argentina

8º - Lamine Yamal - Barcelona, Espanha

9º - Toni Kroos - Aposentado (ex-Real Madrid), Alemanha

10º - Harry Kane - Bayern de Munique, Inglaterra

11º - Phil Foden - Manchester City, Inglaterra

12º - Florian Wirtz - Bayer Leverkusen, Alemanha

13º -Dani Olmo - Barcelona, Espanha

14º - Ademola Lookman - Atalanta, Nigéria

15º - Nico Williams - Athletic Bilbao, Espanha

16º - Granit Xhaka - Bayer Leverkusen,

17º - Federico Valverde - Real Madrid, Uruguai

18º - Emiliano Martínez - Aston Villa, Argentina

19º - Martin Odegaard - Arsenal, Noruega

20º - Hakan Çalhanoglu - Inter de Milão, Turquia

21º - Bukayo Saka - Arsenal, Inglaterra

22º - Antônio Rüdiger - Real Madrid, Alermanha

23º - Rúben Dias - Manchester City, Portugal

24º - William Saliba - Arsenal, França

25º - Cole Palmer - Chelsea, Inglaterra

26º - Declan Rice - Arsenal, Inglaterra

27º - Vitinha - PSG, Portugal

28º - Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen, Espanha

29º - Mats Hummels - Roma, Alemanha

29º - Artem Dovbyk - Roma, Ucrânia

