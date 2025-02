Mbappé e Julián Álvarez estreiam em clássico Real Madrid x Atlético

Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo no sábado (8), em duelo válido pela 23ª rodada da La Liga. A promessa de um clássico quente é comum entre os times, porém, o clima está ainda mais apimentado antes do confronto no Santiago Bernabéu. Além das polêmicas em relação à arbitragem e provocações, este será o primeiro Dérbi de Madri em que Mbappé e Julián Álvarez, os dois principais reforços dos times para esta temporada, se enfrentam.

O Real Madrid não pagou multa rescisória para tirar Mbappé do Paris Saint-Germain, em junho do ano passado, mas não dá para dizer que se trata de um jogador barato. Muito pelo contrário, dá para se dizer que o investimento valeu muito a pena: Mbappé marcou 22 gols em 34 jogos pelo Real Madrid até agora, em todas as competições.

Assim como Mbappé, Julián Álvarez é o artilheiro de seu time nesta temporada. Ele marcou 16 gols em 35 jogos pelo Atlético de Madrid, em todas as competições. Os Colchoneros pagaram cerca de 80 milhões de euros (R$ 481 milhões) pelo craque argentino, em operação marcada como a maior venda da história dos Cityzens.

Esse será o primeiro clássico de Mbappé contra o Atlético de Madrid. Ele marcou oito gols nos últimos 10 jogos pelo Real. Por outro lado, esse será o primeiro clássico de Julián Álvarez no Bernabéu. Ele disputou o último jogo entre os rivais: 1 a 1 no Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol, em confronto que ficou marcado por muita confusão dentro e fora de campo, com direito a interrupção da partida.