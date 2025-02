As inúmeras acusações do Real Madrid sobre a arbitragem do Campeonato Espanhol viraram pauta de reclamação para os clubes espanhóis. Durante uma reunião entre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), a La Liga e o Comitê Técnico de Árbitros (CTA), o grupo compartilhou suas indignações sobre a maneira como a equipe merengue está agindo sobre as ações tomadas pela arbitragem. Segundo o jornal "As", os Merengues não compareceram à cúpula como forma de protesto contra o CTA.

O "limite aceito" pelos clubes, principalmente o Sevilla e Atlético de Madrid, foi ultrapassado com a declaração de Carlo Ancelotti após duelo válido pela 22ª rodada de La Liga. Na ocasião, o Real Madrid perdeu por 1 a 0 o confronto contra o Espanyol, em que Carlos Romero, o responsável pelo gol, foi o mesmo que deu uma perigosa entrada em Mbappé. O juiz da partida puniu lateral-esquerdo com o cartão amarelo, enquanto, para os Merengues, o correto teria sido a expulsão.

Em cerca de três horas de reunião, os clubes se uniram para expressar seu desgosto sobre as pressões exercidas pelo Real Madrid. Entre as equipes de La Liga, o Sevilla e Atlético de Madrid se destacam como os líderes do grupo que foi contra, não apenas as declarações, mas também os vídeos no canal oficial dos Merengues.

Em meio a críticas e polêmicas, o presidente da RFEF, Rafael Louzán, já havia compartilhado que mudanças no modelo de arbitragem estão próximas que de acontecer no Campeonato Espanhol. A declaração, feito antes mesmo da cúpula, descreveu o momento como "histórico".

- Hoje iniciamos uma nova etapa e será um dia histórico. Obviamente queremos trabalhar de mãos dadas com os clubes. Eu entendo, e esse provavelmente será o caminho a seguir, que provavelmente haverá uma mudança no modelo, em nível estrutural. Acho que é importante que avancemos para um modelo claramente diferente… Não quero me precipitar porque quem deve falar são os próprios clubes e a própria Liga - afirmou Rafael Louzán, e completou:

- Vejo que os clubes estão muito animados. Quero agradecer expressamente a todos por estarem aqui. Estão todos lá… Obviamente há um clube, que é muito importante neste país, que disse que em princípio iria comparecer e, no final, não vai comparecer. Em todo o caso. A Federação estará sempre aberta a ouvir, a dialogar e a tomar medidas, mas medidas importantes.

