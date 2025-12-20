Mbappé pode ultrapassar Cristiano Ronaldo em recorde histórico
Jogador precisa de apenas um gol para empatar com português
- Matéria
- Mais Notícias
Mbappé está a um passo de escrever seu nome em um capítulo especial da história do Real Madrid. No último compromisso de 2025, o atacante francês pode igualar ou ultrapassar um recorde histórico estabelecido por Cristiano Ronaldo em 2013, quando o português marcou 59 gols em um único ano com a camisa merengue. Mbappé soma atualmente 58 gols em 2025 e precisa de apenas mais um para alcançar o feito.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolo do Fluminense, Thiago Silva é anunciado como reforço do FC Porto
Futebol Internacional20/12/2025
- Futebol Internacional
Com gol de brasileiro, Chelsea sai atrás mas busca empate contra Newcastle
Futebol Internacional20/12/2025
- Fora de Campo
Torcedores pedem Estêvão após atuação desastrosa do Chelsea: ‘Volta’
Fora de Campo20/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A marca de Cristiano Ronaldo foi construída em 50 partidas naquela temporada, com seis hat-tricks e 14 assistências. Mbappé, por sua vez, atingiu os 58 gols também em 50 jogos, com média exata de um gol por partida, além de cinco assistências e cinco hat-tricks ao longo do ano. Os números colocam o francês em rota direta para superar um dos recordes mais emblemáticos da história recente do clube espanhol.
Além disso, o camisa 7 já deixou para trás outras marcas do próprio Cristiano em anos diferentes pelo Real Madrid. Mbappé superou os 53 gols de 2011, os 54 de 2015 e os 56 de 2014, além de igualar os 58 anotados pelo português em 2012. O recorde absoluto de 59 gols, no entanto, segue como o último obstáculo.
Mbappé na busca por Cristiano Ronaldo na reta final de 2025
O desempenho recente do francês reforça a expectativa em torno do recorde. Mbappé marcou 10 gols nos últimos seis jogos disputados, sequência que o colocou definitivamente na briga pela marca histórica. Na estreia do Real Madrid na Copa do Rei, contra o Talavera, o atacante balançou as redes duas vezes e chegou aos 58 gols no ano. Antes disso, já havia deixado sua marca logo aos cinco minutos da final da Supercopa, diante do Barcelona.
Mesmo tendo desfalcado a equipe em uma partida contra o Manchester City por conta de um desconforto muscular, Mbappé manteve alto nível de eficiência. Um dos destaques recentes foi a atuação contra o Olympiacos, quando marcou quatro gols em apenas seis finalizações certas, reforçando a fama de precisão e frieza diante do gol.
O próximo desafio será no Santiago Bernabéu, cenário onde o francês pode alcançar o recorde. O adversário será o Sevilla FC, rival contra o qual Cristiano Ronaldo construiu números expressivos: 27 gols em 18 partidas. Mbappé tem histórico menor contra o clube andaluz, com dois gols em dois jogos, mas chega embalado e com a possibilidade concreta de escrever seu nome ao lado – ou acima – do ídolo português nos livros de recordes do Real Madrid.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias