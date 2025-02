Kylian Mbappé não recuou ao ser questionado qual seu adversário preferido para as oitavas de final da Champions League. Na saída de campo após a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Manchester City - com três gols dele -, o francês afirmou que quer enfrentar o Atlético de Madrid na próxima fase da competição. O Bayer Leverkusen é a outra opção disponível.

continua após a publicidade

➡️ Condição de Endrick no Real Madrid revolta a web: ‘Coitado’

— Bayer Leverkusen ou Atlético? Os dois são difíceis, mas eu prefiro o Atleti, assim nos poupamos de uma viagem — declarou Mbappé.

O adversário do Real Madrid será definido na próxima sexta-feira (21), no sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League. Pelo chaveamento, as possibilidades de duelo são com o rival Atlético de Madrid e com o atual campeão alemão, Bayer Leverkusen.

Kylian Mbappé comemora gol em Real Madrid x City, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Real Madrid x Manchester City: como foi o jogo?

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1 nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, e está classificado para oitavas de final da Champions League, pelo placar agregado de 6 a 3. Kylian Mbappé, três vezes, fez os gols madrilenhos no duelo de volta; Nico González diminuiu para os ingleses nos acréscimos. O adversário dos Merengues será ou Bayer Leverkusen, ou Atlético de Madrid, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 1 MANCHESTER CITY

Jogo de volta - Playoffs - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

🟨 Árbitro: Istvan Kovacs (ROM);

🚩 Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM);

🖥️ VAR: Dennis Johan Higler (HOL).

continua após a publicidade

⚽ Gols: Mbappé (aos 4'/1ºT, 33'/1ºT e 15'/2ºT), para o Real Madrid; González (aos 47'/2ºT), para o Manchester City;

🟨 Cartões amarelos: - Bellingham, do Real Madrid; Gündoğan e González, do Manchester City;

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde (Alaba), Rüdiger, Raúl Asencio e Mendy; Tchouaméni (Modric) e Ceballos (Camavinga); Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior (Endrick); Kylian Mbappé (Brahim Díaz).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kushanov, Rúben Dias, Stones (Aké) e Josko Gvardiol; Nico González; Savinho, Bernardo Silva, Gündoğan (Kovacic) e Foden (McAtee); Omar Marmoush.