Veja quando vai ser o sorteio das oitavas da Champions League

Com o fim da Fase de Liga e Fase de Playoffs, foram conhecidos todos os times classificados para as oitavas de finais. Ao todo, serão 16 times que disputarão o mata-mata na Champions League. Ainda não se sabe quem enfrentaram quem, mas é possível ter uma noção de quais cada time classificado pelos playoffs podem enfrentar. O sorteio dos confrontos será na sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, e acontecerá às 8h (de Brasília)

Com o término dos playoffs, estes são os times que irão disputar a próxima fase são: Feyenoord, Club Brugge, Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Real Madrid, PSG e Juventus se juntam a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Internazionale, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Os duelos das oitavas finais serão jogo disputados em jogos de ida e volta, assim como o modelo antigo da Champions. Um dos pontos a se ressaltar, é que os times que passaram pelos playoffs, decidirão o confronto fora de casa.

No sorteio, as oito equipes que passaram direto foram divididas também em pares e em melhor classificação na fase de liga. Os clubes aguardam os duelos que envolvem os de pior campanha, para saber quem pegarão no sorteio. As oitavas serão disputadas nos dias 4, 5, 11 e 12 de março de 2025.

Possíveis confrontos dos times classificados pelos playoffs nas oitavas de final

Borussia Dortmund: Pode enfrentar Lille ou Aston Villa

Club Brugge: Pode enfrentar Lille ou Aston Villa

Real Madrid: Pode enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

Bayern de Munique: Pode enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

PSG: Pode enfrentar Liverpool ou Barcelona

Benfica: Pode enfrentar Liverpool ou Barcelona

Feyenoord: Pode enfrentar Arsenal ou Inter de Milão

PSV: Pode enfrentar Arsenal ou Inter de Milão