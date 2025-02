Guardiola assume superioridade do Real Madrid contra City: ‘O melhor venceu’

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 1 nesta quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, resultando na eliminação da equipe de Pep Guardiola antes das oitavas de final da Champions League. Após a derrota, o técnico espanhol precisou passar por uma das coletivas mais difíceis no comando dos ingleses e comentou sobre a má fase.

- Nós aceitamos. O melhor time venceu. Parabenizo o Real Madrid e agora focamos na Premier League. Em 180 minutos, tivemos bons 30 ou 35 minutos, o resto nós tivemos dificuldades. Viemos aqui com um gol de desvantagem e começamos com uma lesão de John e então é mais difícil com a qualidade que eles têm. Não apenas Mbappé, eles têm muitos jogadores - disse Guardiola, que complementou:

- Eles têm um time fantástico. Não merecíamos passar. É a primeira vez que não tivemos uma temporada fantástica na Champions. Temos muita sorte de estar aqui por tantos anos e vencer uma vez. Temos que aceitar que nesta temporada não estivemos perto o suficiente.

Kylian Mbappé, três vezes, fez os gols madrilenhos no duelo de volta; Nico González diminuiu para os ingleses nos acréscimos. O adversário dos Merengues será ou Bayer Leverkusen, ou Atlético de Madrid, a ser definido em sorteio na próxima sexta-feira (21).

Por sofrer uma leva de resultados decepcionantes após estar à frente no placar, principalmente contra os Blancos no jogo de ida, a temporada 2024/25 rendeu alguns "recordes negativos" em sua passagem pelo clube inglês.

O Manchester City sofreu sete gols nesta Champions League nos últimos 15 minutos dos jogos, mais do que qualquer outro time participante no torneio. Na competição, os Cityzens sofreu ao todo 20 gols em dez jogos.

O Real Madrid volta a campo no próximo domingo (23), às 12h15 (de Brasília), e recebe o Girona pela 25ª rodada de La Liga. Por sua vez, o Manchester City enfrenta o Liverpool, também em casa, pela Premier League.

Era Guardiola

Guardiola, técnico do Manchester City, lamenta gol sofrido pelo Real Madrid na Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Apesar da fase atual, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

➡️ Mbappé faz três, Real Madrid vence o Manchester City e está nas oitavas da Champions League