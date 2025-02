Confira os resultados e quem se classificou na Champions League

A fase de playoffs na Champions League terminou. Assim, os classificados para a fase de mata-mata na competição foram definidos. Quatro times irão se juntar aos oito times classificados na fase de liga na próxima fase, que está prevista para acontecer no início do mês de março. Confira o resultado da fase de playoffs da Champions League.

Borussia Dortmund passa pelo Sporting

No jogo entre Borussia Dortmund e Sporting, equipes que ficaram em 10º e 23º, respectivamente, o Borussia se saiu melhor. O clube venceu a primeira partida nos domínios do Sporting, por 3 a 0 e garantiu uma boa vantagem para o jogo de ida. No segundo duelo, o time alemão foi melhor, mas não balançou as redes, tendo ainda um pênalti não convertido por Guirassy.

Borussia Dortmund comemora classificação na Champions League. (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Jogo de ida: Sporting 0x3 Borussia Dortmund

Jogo de volta: Borussia Dormund 0x0 Sporting

PSG destrói Brest e avança

O PSG, que teve dificuldades na fase de liga, enfrentou o Brest. As equipes estavam 15º e 18º respectivamente. O time de Paris não teve conhecimento do Brest e venceu ambas as partidas. No primeiro duelo, jogando fora de casa, o PSG fez 3 a 0, com Dembélé brilhando. No segundo encontro, a equipe parisiense não teve piedade e fez 7 a 0 em frente a sua torcida, assim, vencendo por 10 a 0 no agregado.

Jogadores do PSG comemoram gol contra o Brest, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

Jogo de ida: Brest 0x3 PSG

Jogo de volta: PSG 7x0 Brest

No confronto mais badalado, Real vence City

Sem dúvidas o confronto mais esperado e comentado na fase de playoffs. Após um início ruim, o Real conseguiu se recuperar, mas não o suficiente para a classificação direta, terminando em 11º. O City, por outro lado, ficou perto de vexame, conseguindo a classificação na última rodada. A equipe terminou em 22º. No confronto, o Real conseguiu a vitória na primeira partida nos acréscimos, virando o jogo nos domínios do City. Na segunda partida, o time de Manchester não viu a cor da bola e levou três gols, assim, sendo eliminado na competição.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Mbappé contra o Manchester City, pela Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Jogo de ida: Manchester City 2x3 Real Madrid

Jogo de volta: Real Madrid 3x1 Manchester City

PSV vira no agregado e despacha a gigante Juventus

Discutivelmente o confronto com mais emoções, a Juventus terminou a fase de liga em 20º, enquanto o PSV, em 14º. No primeiro duelo entre as equipes, a Velha Senhora, jogando em casa, conseguiu uma suada vitória, vencendo por 2 a 1. Na segunda partida, a partida foi coberta por drama e emoções. O PSV não desistiu e conseguiu vencer no tempo normal, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o time holandês passou e avançou na Champions League.

de Jong comemora classificação do PSV, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Jogo de ida: Juventus 2x1 PSV

Jogo de volta: PSV 3x1 Juventus

O sorteio da Champions League será feito nesta sexta-feira e irá sortear quais equipes se enfrentaram pelas oitavas de finais do torneio.