Bayer Leverkusen anuncia contratação de campeão pelo PSG

O Bayer Leverkusen anunciou, nesta quarta-feira (11), a contratação do zagueiro Axel Tape, de apenas 17 anos. O defensor foi revelado pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, e chega sem custos aos "Onze da Fábrica".

- Axel Tape é um jogador defensivo versátil, um bom jogador de futebol com velocidade, capacidade atlética e uma forte inteligência de jogo. Vemos grande potencial em Axel, e sua transferência gratuita é um importante alicerce para o nosso planejamento de elenco voltado para o futuro - declarou o diretor Simon Rolfes.

Tape se destacou pelo PSG após a conquista do Campeonato Francês sub-19. O bom desempenho na base lhe rendeu três oportunidades no profissional sob o comando de Luis Enrique ao longo da trajetória em 2024/25.

✅ Momentos de Axel Tape, nova aquisição do Bayer Leverkusen, no profissional do PSG

A estreia aconteceu no dia 15 de janeiro, em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa da França. Na ocasião, Axel foi titular na vitória por 4 a 2 diante do FC Espaly. Depois, ganhou duas chances na Ligue 1: com o título já assegurado, atuou os 90 minutos dos confrontos com Strasbourg e Montpellier, sendo considerado campeão das duas competições.

- Esta é uma oportunidade fantástica para me desenvolver desde o início. A decisão de me transferir para o exterior é fácil quando o Bayer, um dos clubes mais destacados da Alemanha, está de olho em você. O clube me fascinou com seu futebol nos últimos anos - afirmou o atleta.

Axel Tape é anunciado pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução)

Antes de divulgar as fotos oficiais da contratação, o Bayer Leverkusen brincou com o jogador e publicou, em suas redes sociais, um vídeo de um homem colocando uma fita para tapar um vazamento de água, fazendo alusão ao sobrenome "Tape" ("fita", em português).

Apesar da expectativa, Tape fará parte de uma nova era. O Leverkusen se despediu de Xabi Alonso, que rumou ao Real Madrid para substituir Carlo Ancelotti, e será comandado pelo holandês Erik ten Hag, que estava sem clube desde o fim de outubro após ser demitido do Manchester United.

