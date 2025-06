O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, elogiou publicamente o técnico Luis Enrique e revelou uma dedicação incomum do treinador espanhol. Em entrevista ao canal "Alkass TV Sports", o dirigente destacou que o comandante, responsável por levar a equipe à conquista de um triplete inédito, é completamente obcecado por futebol, chegando a passar das 8h às 21h diariamente no centro de treinamento do clube.

Após a histórica conquista da Liga dos Campeões da UEFA, Al-Khelaïfi se mostrou extasiado com o trabalho de Luis Enrique, a quem definiu como “o melhor treinador do mundo”. Apesar da admiração, o presidente também expressou preocupação com a intensidade do trabalho do espanhol.

- Aconselhamos que ele saísse, conhecesse o mundo exterior e mudasse de ares. Ele ama futebol. A vida dele é o futebol. Ele está lá trabalhando das 8h às 21h. E o que ele conquistou é fruto desse trabalho árduo, graças aos jogadores, à comissão técnica, à diretoria e à torcida - afirmou o empresário catari.

Luis Enrique comemora título da Champions League com camisa em homenagem à filha falecida em 2019 (Foto: Franck Fife/AFP)

Nasser Al-Khelaïfi também afirmou que os métodos do treinador o impressionam, até mesmo no dia a dia do clube. Segundo o presidente, Luis Enrique usa e abusa de um telão no centro de treinamento, mostrando táticas e apresentando estratégias.

- Acho que somos o único clube - ou talvez exista outro como o Bayer Leverkusen - que tem um telão gigante no centro de treinamento. O Luis Enrique senta com os jogadores enquanto eles treinam, mostra o telão, analisa os adversários e o que eles precisam fazer. Ele usa uma análise que eu nunca vi antes e passou os últimos meses morando na Ciutat Esportiva. Dissemos a ele que estávamos preocupados com ele - completou Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique e o PSG sonham com conquista do Mundial para fechar ano perfeito

Após a conquista da Champions League, o PSG chegou ao terceiro título na temporada 2024/25. Agora, o PSG embarca rumo aos Estados Unidos em busca do título do Mundial de Clubes, que representaria a quádrupla coroa inédita para o time francês.

O PSG ficou com uma vaga no Grupo B do torneio após a realização do sorteio que dividiu os participantes. O time francês terá Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders como rivais na fase de grupos e desponta como favorito à classificação como líder do grupo.

Se avançar em primeiro, o PSG ficará do lado direito da chave do torneio da Fifa. Neste cenário, o time francês vai enfrentar o segundo colocado do Grupo A, que conta com o Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al-Ahly.

O rival das quartas de final virá do duelo entre o primeiro colocado do Grupo D e o segundo colocado do Grupo C. Times como Flamengo, Chelsea, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors podem cruzar o caminho do PSG no campeonato.

