Mbappé ou Haaland? Henry crava quem é melhor

Kylian Mbappé e Erling Haaland encontraram o caminho das redes no jogo entre Real Madrid e Manchester City, nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, e ambos repercutiram nos principais jornais da Europa. Após a vitória merengue, de virada fora de casa, por 3 a 2, o ex-atacante Thierry Henry, lenda da seleção francesa, foi questionado sobre qual dos dois goleadores é melhor.

- Mbappé, sempre. Porque ele faz - ou oferece - opções diferentes. Para um técnico, ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda e pode jogar no meio. Haaland pode jogar em qualquer posição que não seja um nove? - explicou Henry.

Erling Haaland marcou duas vezes para os Cityzens, mas, Kylian Mbappé, Brahim Díaz e Jude Bellingham fizeram os gols da vitória dos Merengues, que levam vantagem para a volta no Bernabéu.

- Eles são (um dos melhores do mundo). Talvez não os dois melhores, mas são os melhores. As pessoas vão discutir. As pessoas vão dizer Mbappé. Algumas pessoas vão dizer Vinícius. Algumas pessoas vão dizer Lamine Yamal está chegando. Tanto faz. Só estou dizendo que não é uma coisa certa. Nós achamos que seria uma coisa certa - analisou o ex-jogador.

O que vem por aí?

O Manchester City volta as atenções para a Premier League e recebe o Newcastle no próximo sábado (15), às 12h (de Brasília). Por sua vez, o Real Madrid visita o Osasuna no mesmo dia, às 12h15, em duelo de La Liga. Na próxima quarta-feira (19), Cityzens e Merengues fazem o jogo de volta dos playoffs da Champions League no Santiago Bernabéu.