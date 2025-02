A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) organizou, nesta quarta-feira (12), o sorteio que definiu os confrontos das semifinais da Copa do Rei. Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e Real Sociedad, os quatro remanescentes, já sabem o caminho que trilharão em busca do troféu nacional.

O principal confronto da fase será protagonizado por Barça e Atleti, com os Colchoneros definindo o segundo jogo em sua casa, o Riyadh Air Metropolitano. Quem passar enfrenta o vencedor do embate entre os dois times da realeza, com os Merengues tendo o privilégio de definir o mata-mata no Santiago Bernabéu.

👀 Veja as semifinais da Copa do Rei

📆 Jogos de ida: 25, 26 ou 27 de fevereiro de 2025

⚽ Barcelona x Atlético de Madrid - Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc

⚽ Real Sociedad x Real Madrid - Reale Arena, em San Sebastián

📆 Jogos de volta: 1, 2 ou 3 de abril de 2025

⚽ Atlético de Madrid x Barcelona - Riyadh Air Metropolitano, em Madri

⚽ Real Madrid x Real Sociedad - Santiago Bernabéu, em Madri

A decisão da tradicional competição do futebol espanhol acontecerá no dia 26 de abril. A sede será o Estádio de La Cartuja, em Sevilha. A arena é controlada de forma majoritária pelo Governo Regional da Andaluzia, e recebeu as cinco últimas decisões da Copa do Rei. No período, apenas o Atlético de Madrid não foi campeão; Real Sociedad (2019-20), Barcelona (2020-21) e Real Madrid (2022-23) obtiveram a glória no palco andaluz.