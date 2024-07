Mbappé e Florentino Perez durante a apresentação do craque francês (Foto: Reprodução Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 07:50 • Madri (ESP)

A espera acabou! Nesta terça-feira (16), Kylian Mbappé chegou ao Real Madrid e foi apresentado aos torcedores do clube merengue pelo presidente Florentino Perez, direto do Santiago Bernabéu.



Acompanhe a apresentação do craque ao vivo, direto do Santiago Bernabéu:

O vínculo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029. Na capital espanhola, o craque deve receber 15 milhões de euros anuais (R$ milhões na cotação atual), além de um bônus de assinatura dez vezes maior que o salário, dividido em cinco anos. Em Valdebebas, o astro usará a camisa 9, que estava vaga desde a saída de Benzema, em 2023.

A transferência rumo ao Real não custou nada além do acordo salarial. Mbappé deixou o PSG ao fim do contrato, em junho de 2024. Houve uma tentativa desesperada por parte dos parisienses em estender o acordo, mas o jogador negou as propostas e encerrou um ciclo de sete anos no clube.