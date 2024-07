Erik ten Hag no comando do United em amistoso (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:12 • Trontêmio (NOR)

O Manchester United começou a pré-temporada com o pé esquerdo em amistoso. Diante do Rosenborg, clube tradicional da Noruega, os Red Devils foram derrotados por 1 a 0, com gol de Noah Holm, já aos 48 minutos do segundo tempo.

O volante brasileiro Casemiro foi titular da equipe comandada por Erik ten Hag, inclusive capitaneando a equipe na partida. Nomes como Wan-Bissaka, Jonny Evans, Mason Mount e Marcus Rashford estiveram como titulares, sendo misturados a jovens do elenco como Wheatley e Mejbri.

À exceção do goleiro Radek Vítek, todos os atletas que iniciaram o amistoso foram substituídos no intervalo. Com isso, o Rosenborg cresceu e marcou o gol da vitória no apagar das luzes. Após cruzamento na área, Noah Holm pegou sobra oferecida de frente para o arqueiro, e bateu forte para garantir o triunfo norueguês.

Após o jogo, Ten Hag concedeu entrevista às redes sociais do clube, e criticou o desempenho de seus atletas na Noruega.

- Mesmo sendo um amistoso, mesmo o time estando fora de forma, o resultado não é algo secundário. Nosso desempenho como equipe está longe de ser bom o suficiente. Este não é o padrão do futebol de ponta. Somos o Manchester United, precisamos de um desempenho melhor - disse o holandês.

A pré-temporada do United terá sequência no dia 20 (sábado), quando a equipe vai até a Escócia para enfrentar o Rangers. Depois, o time viaja aos Estados Unidos para duelos com Arsenal (27), Real Betis (31) e Liverpool (3 de agosto), em preparação para a Supercopa da Inglaterra, onde enfrentará o Manchester City, em revanche da final da FA Cup.

Casemiro em ação pelo Manchester United em amistoso (Foto: Ole Martin Wold / NTB / AFP) / Norway OUT