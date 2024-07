Mbappé chega à Espanha para ser apresentado no Real Madrid

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro

Kylian Mbappé chegou à Madri e está pronto para ser apresentado ao seu novo clube. Um dos melhores jogadores do mundo, o atacante da seleção francesa chega para ser um dos grandes nome do estrelado elenco do Real Madrid para a próxima temporada.

Veja o vídeo divulgado pelo portal 'El Chiringuito', da Espanha:

O astro francês saiu de uma Eurocopa complicada e sofreu grave lesão no nariz, afetando a performance na competição. Apesar de ter ido às semifinais, a equipe de Deschamps marcou apenas quatro gols no torneio, sendo um de Mbappé, e foi eliminado pela Espanha.

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial nas mídias sociais do clube na última quarta-feira (10), anunciando a data de apresentação de Kylian Mbappé. De acordo com a informação divulgada pelos espanhóis, o atacante será apresentado na terça (16), às 12h.

O número de Mbappé no time espanhol foi alvo de debate entre torcedores, imaginando uma possível polêmica entre o jogador com o principal nome do elenco blanco, Vini Jr, visto que o atacante usava a 7 no PSG. Divulgado pelo clube, o jogador vestir a camisa 9.

