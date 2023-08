Na noite de quarta-feira (23), as torcidas organizadas do Flamengo e do Olimpia entraram em confronto na praia de Copacabana. Em contato com o Lance!, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que os agentes do 19ºBPM foram à Av. Atlântica onde ocorreu a briga. Não houve registro de prisão ou apreensão.