Mbappé joga mal, PSG é dominado e Borussia Dortmund está a um passo da final da Champions League; veja o gol

Mbappé passa em branco no primeiro duelo da semifinal da Champions League (ODD ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 18:01 • Dortmund (ALE)

A um passo da grande final, em Londres. Nesta quarta-feira (1), o Borussia Dortmund venceu o PSG, pela primeira partida da semifinal da Champions League, por 1 a 0, na Alemanha. Em uma partida abaixo, apenas Füllkrug balançou as redes.

Com este resultado, os alemães vão à França precisando de apenas um empate para avançar à decisão, no Wembley. Por outro lado, os parisienses terão o desafio de vencer por dois gols de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a disputa vai à prorrogação.

➡️ Vinícius Júnior entra no Top 10 maiores artilheiros brasileiros da Champions League; veja lista

DOMÍNIO DA MURALHA AMARELA

O duelo não foi dos melhores quando comparado à partida entre Bayern de Munique e Real Madrid, pela outra semifinal. Entretanto, os donos da casa dominaram os rivais.

No primeiro tempo, aos 35 minutos, Schlotterbeck fez um belo lançamento ao ataque e encontrou Füllkrug disparando em direção ao gol. O atacante dominou e finalizou com a perna esquerda, sem chance para Donnarumma.

Principal jogador do confronto, Mbappé teve uma atuação apagada, apesar da finalização na trave logo no início da segunda etapa. Logo depois, na mesma jogada, foi a vez de Hakimi parar no poste direito de Kobel.

➡️ Quem são os donos do Borussia Dortmund? Entenda divisão das ações do clube

Com o jogo controlado, o Borussia Dortmund desceu a marcação e, nas vezes que chegou ao ataque, falhou, e vai precisar suportar a pressão francesa dentro de campo e nas arquibancadas do Parque dos Príncipes.

JOGO DA CLASSIFICAÇÃO!

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund voltam a se enfrentar na próxima semana, na terça-feira (7), na França. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

FUT INTERNACIONAL