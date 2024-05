Quem são os donos do Borussia Dortmund? Entenda divisão das ações do clube

💰 E o resto das ações?



Os 33% restantes das ações estão divididos em seis partes pequenas. Bernd Geske, membro do Conselho Fiscal do Dortmund, é dono de 8,24%. Ele é a pessoa física com maior participação acionária no clube, mas está longe de ter o controle.



A empresa do ramo químico Evonik Industries AG, que patrocina os aurinegros desde 2006, detém uma fatia de 8,19%. Já a empresa Signal Iduna, dona dos naming rights do estádio, tem 5,98%, enquanto a Puma, fornecedora de material esportiva, fica com 5,32%.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Pedro Lourenço, futuro dono da SAF do Cruzeiro?



Por fim, o empresário Ralph Dommermuth é dono dos 5,03% restantes. Vale destacar que o próprio clube detém os 4,61% das ações, mas elas estão incluídas dentro da flutuação livre da Bolsa de Valores.



💸 Estrutura societária do Borussia Dortmund: