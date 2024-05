(Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP)







Nesta quarta-feira (01), Al-Nassr e Al-Khaleej se enfrentaram em decisão pela semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita, com dois gols de Cristiano Ronaldo, a equipe comandada por Luís Castro venceu por 3 a 1, no Estádio Al-Awwal, e será o adversário do Al-Hilal na final da competição.

COMO FOI O JOGO?

O Al-Nassr não teve muitas dificuldades na partida na primeira etapa da partida, o camisa 7 português abriu o marcador logo no início da partida, aos 17 minutos, e no pênalti cometido pelo jogador do Al-Khaleej ao desviar a bola com a mão, Sadio Mané abriu a vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, o artilheiro do Al-Nassr com 62 participações em gol em 51 jogos, Cristiano Ronaldo fez o seu segundo gol na decisão. O gol de honra da equipe de Jidá saiu aos 82 minutos, encerrando o duelo em 3 a 1.

O Al-Nassr enfrentará o Al-Hilal, de Jorge Jesus, na final da copa nacional e terá a revanche após a eliminação na Supercopa da Arábia Saudita.