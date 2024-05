Vinícius Júnior entra no Top 10 maiores artilheiros brasileiros da Champions League; veja lista

Vinícius Jr e Rodrygo somam 40 gols na Champions League, todos pelo Real Madrid (MICHAELA STACHE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 06:30 • Madrid (ESP)

A cada temporada, a Champions League costuma ser marcada pelas boas atuações de um brasileiro. Em 2023/24, Vinícius Júnior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, estão em terceiro lugar na artilharia, com cinco gols cada, mas os números vão além.

Com os dois gols de Vini Jr no duelo contra o Bayern de Munique, pela primeira partida da semifinal, o camisa 7 entrou no Top 10 jogadores brasileiros que mais vezes balançaram as redes em toda a história.

10. VINÍCIUS JÚNIOR E RODRYGO: 20 gols

A principal dupla do futebol internacional e da Seleção Brasileira vive grande fase no Real Madrid e já balançou a rede por 20 oportunidades cada. Ambos já conquistaram a Liga dos Campeões por uma vez, em 2021/22.

Dupla brasileira já soma 20 gols cada na Champions League (MICHAELA STACHE / AFP)



9. ADRIANO - 22 gols em 34 jogos

Conhecido como 'Imperador de Milão' pela passagem ao Inter de Milão, que durou seis temporadas entre idas e vindas, Adriano não conquistou a 'orelhuda', mas deixou o nome marcado na história da artilharia.

Adriano não conquistou a Champions League durante a carreira (Foto: DAMIEN MEYER/AFP)



8. LUIZ ADRIANO - 22 gols em 55 jogos

Marcado pela passagem pelo Shakhtar Donetsk, onde marcou cinco gols em uma só partida, contra o BATE Borisov. O atual jogador do Vitória detém o recorde junto a Lionel Messi e Erling Haaland.

Luiz Adriano detém recorde de mais gols por uma partida da Champions League, com cinco (Foto: AFP)



7. ROBERTO FIRMINO - 22 gols em 57 jogos

Um dos grandes jogadores do Liverpool dos últimos anos, Firmino acumula três decisões de Champions League com os Reds, com apenas uma conquista, em 2018/19, contra o Tottenham.

Firmino foi campeão com o Liverpool em 2018/19 (Divulgação/Liverpool)



6. GABRIEL JESUS - 24 gols

Atuando em sua segunda equipe na Europa, o atacante já balançou as redes pelo Manchester City e agora atua pelo Arsenal, em uma troca de rivais. Em 2020/21, Jesus foi vice-campeão com o ex-clube.

Gabriel Jesus troucou o Manchester City pelo Arsenal, rivais da Inglaterra (Foto: Glyn KIRK / AFP)



5. ÉLBER - 27 gols em 73 jogos

Entrando como um dos jogadores mais antigos da lista, o ex-jogador disputou a competição pelo Bayern de Munique e Lyon, por seis e duas temporadas, respectivamente. Em 2000/01, venceu a 'orelhuda' com os alemães.

Élber atuou na Champions pelo Bayern e Lyon, vencendo em 2000/01 com os franceses (Foto: Reprodução)



4. JARDEL - 29 gols em 46 jogos

O ex-jogador foi uma das grandes promessas brasileiras nos anos 90, mas conviveu com polêmicas extra-campo que resultaram em suas atuações.

Jardel foi uma das grandes promessas brasileiras nos anos 90 (Foto: TIAGO PETINGA / AFP)



3. KAKÁ - 30 gols em 86 jogos

Melhor do mundo em 2007, o ex-meio-campista é um dos maiores jogadores brasileiros do século XXI a disputarem a competição europeia, com passagens pelo Milan e Real Madrid. Com os italianos, Kaká conquistou a Champions League na temporada 2006/07.

Kaká foi eleito melhor jogador do mundo em 2007 (Foto: OLIVIER MORIN / AFP)



2. RIVALDO - 31 gols em 78 jogos

Eleito melhor jogador do mundo em 1999 e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Rivaldo é um dos principais nomes do Brasil na Liga dos Campeões. Venceu a competição na temporada 2002/03, pelo Milan.

Rivaldo foi eleito melhor do mundo em 1999 e venceu a Champions em 2003 (Reprodução/Instagram)



1. NEYMAR - 43 gols em 81 jogos

Maior nome recente da história do Brasil no futebol, o atacante lidera a lista com folga para os ex-jogadores e os que ainda estão em atividade, mesmo não atuando mais na Europa.

Apesar das campanhas brilhantes, tanto com Barcelona quanto com o PSG, Neymar conquistou apenas uma das 10 edições de Champions League que disputou.

Neymar conquistou a Champions pelo Barcelona ao lado de Messi e Suárez (Foto: AFP / LLUIS GENE)

