Thiago Silva publica vídeo com explicação sobre saída do Fluminense

O zagueiro Thiago Silva rescindiu contrato com o Fluminense na tarde de terça-feira (16), no CT Carlos Castilho. Com isso, chegou ao fim a segunda passagem do defensor pelo clube onde foi formado. Neste sábado (20), após ser anunciado como reforço do Porto, de Potugal, o jogador publicou um vídeo nas suas redes sociais explicando a saída.

— Agradecer em especial ao presidente Mário pelo esforço. Ao Paulo também. Por fazer isso ser possível. A minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família, de momentos especiais que estou perdendo. Fui muito feliz, espero que vocês levem pra vida de vocês também — disse o ex-capitão.

Foram 212 partidas e 19 gols no total. Thiago deixa o clube cerca de seis meses antes do tempo previsto em contrato. Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva se despediu dos companheiros de time no vestiário.

O atleta assinou contrato com o clube português até o fim da temporada 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Em seu retorno ao Brasil, Thiago Silva atuou por pouco mais de um ano e meio pelo Fluminense, período em que a equipe terminou o Campeonato Brasileiro na quinta colocação.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ainda tentou a permanência do zagueiro, mas a decisão do jogador foi deixar o clube. A principal motivação foi a intenção de ficar mais próximo da família, que reside em Londres, na Inglaterra. Prova disso é que seu filho, Isago Silva, de 17 anos, assinou no início de dezembro seu primeiro contrato profissional com o Chelsea — clube pelo qual Thiago Silva atuou entre 2020 e 2024.

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Planejamento para o Fluminense de 2026

Mattheus Montenegro tomou posse nesta sexta-feira (19), no Salão Nobre das Laranjeiras, e a partir disso deu início "oficial" às movimentações de mercado. As reuniões entre o novo presidente, o atual mandatário, Mário Bittencourt, o diretor de futebol, Paulo Angioni e a comissão técnica já estão acontecendo há semanas.

O treinador Zubeldía tem confiança no atual elenco, mas vê margem para melhoria com reforços. Um detalhe importante é que esses reforços também podem ser internos, com jogadores pouco aproveitados e jovens de Xerém. Os alvos principais nesse momento são: um zagueiro, além de Nino, atacantes de lado de campo e a posição de centroavante.