O técnico Didier Deschamps informou que não seguirá na seleção da França após a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", o comandante de 56 apontou quem deve ser o seu substituto: Zinedine Zidane.

Para Deschamps, o ex-Real Madrid é o nome ideal para assumir a equipe vice-campeã da Copa do Mundo. O técnico está livre no mercado desde que deixou o time espanhol.

- Sim, claro, há muito respeito entre nós. A última vez que nos vimos foi no verão de 2023 e pretendemos nos ver novamente no próximo verão, pelos mesmos motivos. Zizou é um candidato muito bom, natural e, eu acrescentaria, esperado. Não sei se ele vai querer.

Deschamps aponta Zidane como favorito ao cargo de técnico da seleção da França (Foto: GLYN KIRK / AFP)

No entanto, o nome de Zidane está longe de ser uma unanimidade na corrida pela sucessão. O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) evitou o assunto ao ser questionado pelo jornal francês assim que Deschamps comunicou oficialmente sua decisão.

- Não vou entrar nesse debate. Didier tem dois anos de contrato e, por respeito a ele, sua equipe e os jogadores, a questão de sua sucessão não se coloca hoje. Quero que Didier trabalhe em paz, pois temos desafios significativos pela frente.

O ex-Real Madrid nunca escondeu o desejo de treinar a seleção do seu país, após anos defendendo a camisa como jogador. Porém atualmente tem exaltado a sua nova vida, focado nos cuidados dos filhos e netos.

Além de Zidane, outros nomes para a seleção da França

Assim que Deschamps comunicou sua saída após a Copa do Mundo de 2026, além de Zidane, outros nomes surgiram como favoritos ao cargo da seleção francesa. Como é o caso do ex-jogador Thierry Henry.

O ex-atacante do Arsenal chamou a atenção no comando da seleção sub-21 da França, levando o time à final da Olimpíada de Paris-2024. Outro concorrente também ao cargo é Hervé Renard, que tem experiência no comando de seleções e obteve sucesso na gestão do time feminino da França.

Além de franceses, estrangeiros também estão no radar para assumir o posto. Na imprensa internacional, surgiu o nome de Jürgen Klopp, ex-Liverpool, e também de Pep Guardiola, atualmente no Manchester City.

Ex-treinador do Christophe Galtie e hoje no Al-Duhail, do Catar, Christophe Galtier e Rudi Garcia, ex-Napoli, também se colocaram à disposição.

Didier Deschamps na seleção da França

Didier Deschamps assumiu o cargo de técnico da seleção francesa em 2012. Ele conduziu a equipe ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e foi vice-campeão na Copa do Catar, em 2022, derrotada para a Argentina.

Esteve à frente da França na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando foi eliminada nas quartas de final. Sob o seu comando, a seleção francesa também ganhou a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Na Eurocopa, Deschamps teve como melhor resultado um sofrido vice, em 2016, quando a França era anfitriã do torneio.

Além de ser campeão do mundo como treinador, Deschamps também tem o título como jogador. O ex-volante francês ergueu a taça como capitão na conquista da Copa de 1998, vencendo o Brasil na decisão.

Além dele, apenas o brasileiro Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer conseguiram vencer uma Copa do Mundo como técnico e jogador. Assim como o francês, os dois outros também foram os capitães nas conquistas.