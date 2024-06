Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:33 • São Paulo (SP)

O sorteio das oitavas de final da Libertadores, realizado nesta segunda-feira (3), teve como resultado um jogo com rivalidade recente aquecida: Palmeiras x Botafogo. Nas redes sociais, os torcedores de ambos os times foram à loucura com a definição do confronto.

Palmeiras e Botafogo foram os principais postulantes ao título do Brasileirão 2024 e esquentaram a rivalidade. Em disputa direta pela liderança, o Verdão venceu o Glorioso de virada por 4 a 3, no Rio de Janeiro, e arrancou rumo à taça. Após o episódio, até a relação fora de campo ferveu, com Leila Pereira e John Textor como personagens principais.

Leila Pereira e John Textor, de Palmeiras e Botafogo; times se enfrentam na Libertadores (Foto: Divulgação)

CONFIRA AS REAÇÕES NA WEB SOBRE O CONFRONTO ENTRE PALMEIRAS E BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

San Lorenzo (Argentina) x Atlético-MG

Nacional (Uruguai) x São Paulo

Flamengo x Bolívar (Bolívia)

Colo-Colo (Chile) x Junior Barranquilla (Colômbia)

Talleres (Argentina) x River Plate (Argentina)

Peñarol (Uruguai) x 1º do Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º do Grupo C x Fluminense