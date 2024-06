Timão avançou em primeiro no Grupo F (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 14:33 • São Paulo (SP)

Os torcedores do Corinthians não ficaram satisfeitos com o caminho do Timão na Copa Sul-Americana. A equipe de António Oliveira aguarda o vencedor do playoff entre Barcelona de Guayaquil e Red Bull Bragantino para conhecer o adversário nas oitavas de final.

Caso elimine a equipe de Bragança Paulista ou o time do Equador, o Corinthians pode enfrentar o Fortaleza. O Leão do Pici despachou o Timão na última edição da Copa Sul-Americana, nas semifinais. Se chegar novamente à semifinal, o Alvinegro pode cruzar com o Racing, da Argentina.

Os playoffs da Sul-Americana serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. O Corinthians, que entra em campo pelas oitavas de final, irá realizar seus confrontos para as semanas de 14 e 21 de agosto.

O Corinthians terminou em primeiro lugar do Grupo F da Copa Sul-Americana, com 13 pontos. A equipe de António Oliveira garantiu a liderança do grupo na última rodada, ao vencer o Racing-URU por 3 a 0.

Fagner, Garro e Coronado em ação pelo Timão na partida contra o Racing-URU, pela Sul-Americana (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)