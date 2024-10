Cristiano Ronaldo em ação pela seleção portuguesa (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 11:32 • Londres (ING)

A Data Fifa de outubro pegou fogo na Europa. Com grandes jogos, a Liga das Nações da Uefa se acirrou cada vez mais na briga por vagas no mata-mata continental. Por isso, o Lance! preparou um resumo do que aconteceu de melhor no Velho Continente. Confira:

🤖 ROBOZÃO VAI ÀS REDES

A contagem de Cristiano Ronaldo está cada vez mais perto de alcançar os mil gols. O astro foi decisivo no primeiro jogo de Portugal nesta Data Fifa, marcando um dos tentos do triunfo lusitano sobre a Polônia por 3 a 1, após grande jogada de Rafael Leão. Agora, são 906 bolas na rede em sua carreira, restando 94 para os quatro dígitos; do total, 133 foram com a camisa da Seleção das Quinas.

Cristiano Ronaldo marcou mais uma vez na Liga das Nações da Europa nesta Data Fifa (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

☄️ COMETA OSCILANTE

Nem só de bolas na rede e marcas históricas vive Erling Haaland, e a disparidade entre os dois jogos mostrou isso. No primeiro compromisso, dois gols para o centroavante contra a Eslovênia, se tornando assim o maior artilheiro internacional da história de seu país, com 34 gols. Três dias depois, a história foi outra: o artilheiro do Manchester City não conseguiu evitar um amasso por parte da Áustria, que venceu por 5 a 1. A má atuação de Haaland na noite europeia, inclusive, rendeu fortes críticas nas redes sociais.

🐢 SEM A FALTA DO CRAQUE

Mbappé não esteve entre os convocados de Didier Deschamps para a Data Fifa de outubro, e foi curtir a noite na Suécia. O craque do Real Madrid foi visto em um restaurante e em uma discoteca em Estocolmo, enquanto a França disputava seus jogos. Seu nome, inclusive, chegou a estar ligado a um possível envolvimento em estupro no hotel em que esteve hospedado, mas o caso ainda está sob investigações iniciais. De toda forma, os Bleus não sentiram falta do capitão, e venceram os dois jogos: 4 a 1 sobre Israel e 2 a 1 sobre a Bélgica.

👹 E FALANDO NELES...

A Bélgica, inclusive, vive um momento de ruínas. Além da derrota para a França, o time de Domenico Tedesco empatou em 2 a 2 com a Itália. Sem estrelas como Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku, os Diabos Vermelhos precisam de um milagre para se classificar, e estão cada vez mais perto de brigar contra o rebaixamento nos play-offs da competição.

Bélgica e França fizeram um dos clássicos da Europa nesta Data Fifa (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

⌛ CORRIDA CONTRA O TEMPO

Outra seleção que viveu um momento inesperado foi a Inglaterra. A grande geração, comandada pelo interino Lee Carsley - assumiu após a saída de Gareth Southgate -, foi derrotada em Wembley pela Grécia por 2 a 1, em jogo marcado pelas homenagens a George Baldock, zagueiro com nacionalidade greco-inglesa encontrado sem vida. Nem mesmo a vitória no jogo seguinte, sobre a Finlândia, evitou que a direção corresse atrás de um novo nome para o cargo. Thomas Tuchel foi anunciado na manhã desta quarta-feira (16) como o novo técnico dos Três Leões.



🏳️ TRANQULIDADE

Se o caos reina em Bruxelas e em Londres, a paz comanda as ações em Madri e Berlim. A Espanha bateu as boas equipes de Dinamarca e Sérvia e garantiu vaga no mata-mata, assim como a Alemanha, que venceu Bósnia e Holanda. Os dois times contaram com gols de novatos: a Mannschaft viu o brilho de Undav e Leweling, enquanto a renovada Fúria contou com tentos de Zubimendi e Álex Baena, além dos experientes Laporte e Morata.