Mbappé desfalcará o Real Madrid no início de 2026; entenda

O Real Madrid informou nesta quarta-feira (31) que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma entorse no joelho esquerdo, diagnosticada após exames de imagem realizados no último dia de 2025. Com a lesão, o francês está fora da partida deste domingo (4) contra o Betis, pela 18ª rodada de La Liga, e é dúvida para a disputa da Supercopa da Espanha, que será realizada em janeiro.

O clube merengue não divulgou prazo oficial para a recuperação do jogador. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", a previsão é de afastamento de até três semanas. Caso o período seja confirmado, Mbappé pode desfalcar o Real em até quatro partidas e teria como meta retornar no confronto contra o Monaco, marcado para 20 de janeiro, pela Champions League.

O primeiro compromisso do Real Madrid em 2026 será no domingo, diante do Betis, pelo Campeonato Espanhol. A equipe ocupa a vice-liderança da competição, com 42 pontos, quatro a menos que o Barcelona. Sem Mbappé, o time também pode não contar com o atacante na Supercopa da Espanha, que começa para o clube no dia 8 de janeiro, na semifinal contra o Atlético de Madrid. A decisão está marcada para o dia 11.

Mbappé tem temporada artilheira no Real Madrid

Mbappé é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 18 gols, e também lidera a artilharia da Liga dos Campeões, com nove. Segundo a imprensa espanhola, o técnico Xabi Alonso vive um momento de pressão e busca resultados e desempenho para mudar o cenário no comando da equipe.

Mbappé viveu sua melhor temporada, do ponto de vista individual, na carreira, onde se tornou uma máquina de fazer gols. Contratado em 2024/2025, Mbappé fez um segundo semestre de 2024 tímido em seus primeiros meses com a camisa do Real Madrid, tendo marcado apenas 14 gols. No entanto, o atacante esteve imparável após a virada do ano e balançou as redes 30 vezes no primeiro semestre de 2025.

