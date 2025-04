Mbappé de volta? Real Madrid divulga lista de relacionados contra Barcelona

O Real Madrid divulgou, nesta sexta-feira (25), a lista de relacionados para o jogo contra o Barcelona, pela grande final da Copa do Rei. A novidade da lista foi a ausência do meio-campista Camavinga e o retorno do atacante Kylian Mbappé. A decisão acontece no dia seguinte, no Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP), às 17h (de Brasília).

Camavinga foi diagnosticado com uma ruptura completa no tendão do músculo adutor da perna esquerda, quando se machucou nos acréscimos da partida contra o Getafe. No entanto, a boa notícia é que, embora tenha sofrido entorse no tornozelo durante a eliminação da Champions League para o Arsenal, na última semana, Mbappé terá condições de disputar o "El Clásico".

Além de Mbappé, o técnico Carlo Ancelotti pode ganhar mais um nome para encarar o Barça na decisão. Mendy, que não joga há seis semanas desde que se machucou na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, deu mais um passo em sua recuperação e também trabalhou com bola pela primeira vez com o resto de seus companheiros de equipe.

Veja os relacionados do Real Madrid

Goleiros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin e Fran González Laterais: Lucas Vázquez, Fran García e Ferland Mendy Zagueiros: David Alaba, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio e Jesús Vallejo Meias: Jude Bellingham, Luka Modric, Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Dani Ceballos Atacantes: Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vini Jr, Rodrygo e Endrick

Final da Copa do Rei: Barcelona x Real Madrid

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado, às 16h30 (de Brasília), no primeiro jogo rumo ao título da Copa do Rei. As duas equipes não se enfrentavam na decisão do torneio há 11 anos, desde que os merengues venceram em 2014 por 2 a 1.

Em toda a história, o "El Clásico" desta temporada será a oitava decisão entre os dois clubes, e o Real Madrid detém a vantagem em retrospecto com quatro títulos conquistados (1936, 1974, 2011 e 2014). Já o Barcelona busca igualar o número de taças na Copa do Rei. Até o momento, são três troféus levantados na competição (1968, 1983 e 1990).