Mbappé causa polêmica após dispensa da França por lesão
Atacante francês não retornou a Madri e nem realizou exames médicos
Após o atacante Kylian Mbappé desfalcar a França contra o Azerbaijão devido a uma inflamação no tornozelo direito, a seleção mostrou chateação com o jogador. Segundo o jornal "L'Équipe", a ideia era que o camisa 10 retornasse ao Real Madrid depois da desconvocação, mas o francês viajou a Dubai e não realizou nenhum exame médico.
O diário francês informou que Mbappé se hospedou por vários dias no hotel Atlantis The Royal, na cidade dos Emirados Árabes Unidos. A viagem do atacante intensificou o burburinho na França, mesmo após a vitória por 3 a 1 sobre o Azerbaijão, pela última rodada das Eliminatórias da Europa.
Na quinta-feira (13), Mbappé foi decisivo ao marcar dois gols pela França sobre a Ucrânia na goleada por 4 a 0. Com o resultado, os Bleus conquistaram classificação antecipada para a Copa do Mundo.
Mbappé foi substituído por Hugo Ekitiké, que entrou no segundo tempo contra a Ucrânia e balançou as redes pela primeira vez por seu país. O duelo foi apenas para cumprir tabela, uma vez que a França está garantida no Mundial de 2026, e os adversários não tinham mais chance de ir nem para a repescagem.
Técnico da França comenta sobre ausência de Mbappé na Data Fifa
Técnico da França, Didier Deschamps explicou a saída de Kylian Mbappé da concentração dos Bleus antes do segundo jogo da Data Fifa de novembro, contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias.
— Kylian ainda está com inflamação no tornozelo. Achei que não havia risco a correr, visto que já estamos classificados. O mesmo vale para Eduardo Camavinga — disse o treinador sobre ambos os jogadores do Real Madrid.
