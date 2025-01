O Real Madrid venceu com tranquilidade o Real Valladolid por 3 a 0 pela 21ª rodada da La Liga, no Estádio José Zorrilla. Com hat-trick de Kylian Mbappé, o clube Merengue se isolou na liderança do Campeonato Espanhol. Saiba como foi o jogo;

Como foi o jogo?

1️⃣🕐PRIMEIRO TEMPO:

As melhores chances do primeiro tempo ficaram por conta do Valladolid que assustou algumas vezes o time merengue. Todas as finalizações tiveram um ponto em comum: foram paradas pelas mãos de Cortouis. Mas, mesmo que estivesse pior no jogo, foi pelos pés de Mbappé que o placar se alterou pela primeira vez.

Bellingham e Mbappé invadiram a área adversária fazendo uma tabelinha e o francês concluiu a jogada com uma finalização perfeita, levando a bola ao fundo da rede.

Mbappé comemora seu gol marcado em Real Madrid x Valladolid (Foto: CESAR MANSO/AFP)

2️⃣🕐PRIMEIRO TEMPO:

O segundo tempo repetiu o roteiro do primeiro. O jogo estava morno, pouco agressivo e sem grandes emoções, até que o Real novamente mexe no placar. Mbappé marcou novamente, chegando ao seu 21º gol na temporada.

Próximo do fim do jogo, Belligham sofre uma falta dentro da área e após revisão do árbitro no VAR, Mbappé assume a cobrança de pênalti e fecha com chave de ouro a partida. Hat-trick de Kylian Mbappé e Real Madrid tranquilo na liderança da La Liga.

E agora?

Com a vitória, o Real se isola na liderança do Campeonato Espanhol com 49 pontos, dez a mais que seu maior rival Barcelona e quatro a mais que o vice-líder Atlético de Madrid.

O próximo compromisso do time de Ancelloti é pela Champions League, contra o Stade Brestois, no Stade du Roudourou na França. Vinicius Júnior deve voltar a ser relacionado entre os titulares.